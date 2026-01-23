El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido popularmente como Aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes , se encuentra en medio de una de las obras más significativas de su historia y experimentará una transformación total.

Este aeropuerto de máxima importancia para el turismo regional está siendo completamente renovado y ampliado con el objetivo de ofrecer un servicio mucho más moderno, eficiente y alineado con los estándares internacionales para albergar a un número mayor de pasajeros.

¿Cómo será la obra en el aeropuerto de San Martín de los Andes?

Este nuevo avance convertirá al aeropuerto patagónico en un punto estratégico aún más relevante para el turismo y el desarrollo regional, incorporando más servicios, mayor comodidad y mejor infraestructura operativa en la base.

El arquitecto Carlos Caputo, representante de Nova Fusión, explicó que el diseño busca “mantener la identidad arquitectónica del edificio original, incorporando materiales y terminaciones que refuercen su estilo característico de montaña”. Además, el especialista también expresó la importancia de mantener el diseño estético de La Patagonia.

Los trabajos en el Aeropuerto de San Martín de Los Andes son llevados a cabo por la empresa Nova Fusión y permitirán duplicar la superficie cubierta, pasando de 1.000 a más de 2.000 metros cuadrados.

Otros avances de la obra en este aeropuerto

El proyecto prevé la ampliación del hall central y de la zona comercial, que aumentará de cuatro a ocho locales, duplicando así la oferta existente. Se incorporarán nuevos baños más accesibles, una cafetería en planta baja, oficinas administrativas completamente renovadas y nuevas instalaciones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, la terminal tendrá nuevas prestaciones como losa radiante, pisos de marmeta granítica y puertas automáticas. En lo que respecta a la zona de embarque y arribos, se llevará a cabo una ampliación destinada a optimizar la circulación y agilizar el tránsito de pasajeros.

En este contexto, se comunicó que habrá dos salidas independientes en la sección de arribos que estarán ubicadas una en el hall principal y otra directamente al exterior, lo que mejorará la distribución del flujo de viajeros.

¿Por que la obra en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos impulsa el turismo en la región?

Con esta remodelación integral, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos se posiciona como una terminal a la vanguardia nacional e internacional, preparada para acompañar el fuerte crecimiento turístico de los últimos años.

A pesar del salto tecnológico y funcional, la fachada mantendrá la esencia que caracteriza al aeropuerto con techo de madera, tirantes expuestos y revestimiento de laja negra, elementos que lo integran al paisaje natural de la región.

Por su parte, el objetivo es que a largo plazo se pueda incrementar el caudal de vuelos diarios que llegan a la ciudad turística para promover el desarrollo de toda la región.

Reformarán por entero uno de los aeropuertos más relevantes del país y estará a la vanguardia internacional (foto: archivo)

Mejoras en el Aeropuerto: Gestión de Equipaje y Sostenibilidad

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos también implementará un sistema de gestión de equipaje más eficiente, que permitirá un seguimiento en tiempo real de las maletas. Esta mejora busca reducir los tiempos de espera y aumentar la satisfacción de los pasajeros, alineándose con las mejores prácticas internacionales en la industria aeroportuaria.

Además, se prevé la instalación de paneles solares en la terminal, lo que contribuirá a la sostenibilidad del aeropuerto y a la reducción de su huella de carbono. Con estas iniciativas, el aeropuerto no solo se moderniza, sino que también se compromete con el cuidado del medio ambiente, convirtiéndose en un referente en la región.