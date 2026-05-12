La remodelación de la pista principal de Ezeiza obligará a las aerolíneas a reordenar parte de su operación internacional durante casi tres semanas. La obra, prevista entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, reducirá la capacidad operativa del aeropuerto y tendrá impacto, sobre todo, en los vuelos de larga distancia, que necesitan mayor longitud de pista para despegar con carga completa de pasajeros, equipaje y combustible. En ese escenario, Aerolíneas Argentinas informó que mantendrá su programación de vuelos internacionales, aunque con ajustes puntuales en sus rutas a Europa. La compañía continuará operando sin cambios sustanciales sus servicios regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba, mientras que los vuelos a Roma y Madrid realizarán una escala técnica en Río de Janeiro para cargar combustible mientras duren las restricciones operativas. La empresa aclaró que los horarios habituales de algunos vuelos podrán modificarse en función de las necesidades operativas y de coordinación que requiera el aeropuerto. Por eso, pidió a los pasajeros estar atentos a eventuales cambios en la programación durante el período de obras. La intervención forma parte del plan anunciado por Aeropuertos Argentina para remodelar la pista principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la principal puerta de entrada y salida del país. El proyecto contempla una inversión superior a u$s 100 millones y busca reforzar la infraestructura operativa, elevar los estándares de seguridad y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas. Durante los trabajos, la operación quedará concentrada en la pista 11-29, que funcionará con una extensión reducida a 1850 metros, frente a los 3300 metros habituales. Esa limitación condiciona especialmente a las aeronaves de mayor porte utilizadas en rutas internacionales de largo radio. El menor margen operativo obliga a las compañías a revisar sus esquemas de vuelo. En algunos casos, eso puede implicar cancelaciones temporales, reprogramaciones, cambios de horario o escalas técnicas para reducir peso al momento del despegue. En la industria, el impacto ya empezó a reflejarse en cambios de programación. American Airlines mantendrá un vuelo directo entre Miami y Buenos Aires con aviones adaptados a esa condición, aunque sus servicios con aeronaves de mayor porte harán una escala técnica en Montevideo para reducir peso. Iberia todavía no definió cómo operará durante ese período, mientras que Delta Air Lines y United Airlines optaron por suspender temporalmente sus rutas hacia la Argentina. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la alternativa elegida fue sostener la programación internacional y sumar una parada intermedia en Brasil para los vuelos europeos. La escala en Río de Janeiro será técnica, destinada a la carga de combustible, y no forma parte de una modificación comercial de la ruta. La empresa señaló que continuará trabajando para minimizar el impacto en sus pasajeros de una intervención que es ajena a la compañía. El foco estará puesto en preservar la conectividad internacional durante las obras y ajustar la operación diaria según las condiciones que disponga el aeropuerto. La normalización de la operación está prevista a partir del 12 de noviembre, una vez finalizados los trabajos. Actualmente, en Ezeiza operan 31 aerolíneas, con 55 rutas internacionales y 35 de cabotaje. El aeropuerto movilizó 12 millones de pasajeros en 2025, un 5,1% más que el año anterior. Diciembre fue el mes récord, con 1,24 millones de usuarios, en un contexto de crecimiento del tráfico aéreo y de mayor presión sobre la infraestructura aeroportuaria.