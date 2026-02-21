Las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta, avanzan a paso firme y se transformará por completo una de las terminales aéreas más importantes del norte argentino. El proyecto de renovación de la terminal es impulsado por Aeropuertos Argentina en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes ya cuenta con un 50% de ejecución y contempla una inversión de 100 millones de dólares. El objetivo es modernizar por completo la terminal aeroportuaria para que se convierta en uno de las más importantes de toda la región y pueda incrementar, aún más, el flujo de pasajeros que tiene día a día. Además, la ampliación permitirá incrementar su capacidad operativa en un 65%, lo cual permitirá mejorar la experiencia de los pasajeros y brindar una mayor cantidad de servicios. El plan de infraestructura incluye una reconfiguración integral de los espacios. La terminal pasará de 9.200 metros cuadrados a un total de 18.400 metros cuadrados, lo que representa casi duplicar su superficie actual. Además, la obra sumará 6.960 metros cuadrados de nueva terminal y para reorganizar áreas existentes para optimizar la circulación, los controles y los servicios disponibles. Uno de los puntos centrales es la ampliación de las zonas de embarque, las cuales contarán con una duplicación en comparación al tamaño actual. Como parte de la remodelación del Aeropuerto de Salta, se incorporará una nueva puerta de embarque para vuelos nacionales y otra para internacionales, lo que agilizará los tiempos. Además, se construirá una sala VIP con una amplia oferta de servicios para los pasajeros. Por su parte, se duplicará el área de Migraciones, cuyo sector es uno de los que más acumulación de pasajeros tiene en los aeropuertos y tendrá una fluidez más ágil. Asimismo, también se incorporarán nuevos locales gastronómicos, tanto en las zonas de check-in como en la zona de embarque para ofrecer una propuesta de mayores servicios a los turistas que viajan desde el Aeropuerto de Salta. En tanto, con esta transformación se espera que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes quede como uno de los mejores del país con tecnología de última generación y una amplia variedad de servicios. Por su parte, se estima que la obra podría quedar finalizada entre fines de 2026 y principios del 2027.