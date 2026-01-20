Luego de siete años de obras, inauguraron un importante aeropuerto internacional en una de las provincias más visitadas por los turistas argentinos en el verano. Los trabajos estuvieron a cargo de Aeropuertos Argentina con una fuerte inversión aproximada de 55 millones de dólares.

Renuevan uno de los aeropuertos más importantes del país

Tras varios años de trabajo, inauguraron el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento (UAQ) en San Juan. El proceso comenzó en 2018 con el Grupo Petersen, pero no pudieron concluir las obras por inconvenientes en el terreno.

Luego, la empresa mendocina Procon retomó y terminó la primera etapa en junio de 2023. La segunda a fase incluyó la incorporación del sector internacional y se completó de forma oficial en diciembre del año pasado. La nueva terminal contempla una superficie total de 5.396 metros cuadrados y cuenta con servicios optimizados para los pasajeros nacionales e internacionales.

El acto de inauguración reunió a figuras clave como el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; y la intendenta de la capital provincial, Susana Laciar.

Actualmente se operan vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas y Flybondi hacia Aeroparque y Ezeiza. También, hay otros servicios de transporte no regulares a destinos como Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Se espera que la nueva infraestructura permita operar vuelos con nuevas rutas como Chile.

Previo a las renovaciones, los datos de la terminal mostraban cifras positivas en el movimiento de pasajeros. Entre enero y noviembre de 2025 circularon cerca de 183.000 pasajeros, lo que representa un aumento interanual de 8,88%.

Qué obras se realizaron en el aeropuerto de San Juan

La nueva terminal tiene como principal objetivo mejorar la experiencia de los pasajeros, así como mejorar la conectividad del país con la región: