Orgullo nacional: un aeropuerto del país tendrá un nuevo sistema de transporte y estará entre los más modernos del continente Fuente: Shutterstock

La extensión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, se posiciona como una de las obras de movilidad más ambiciosas del país y se estima que próximamente será inaugurado, lo que tendrá un impacto positivo en la conectividad de la zona.

El proyecto avanza más rápido de lo previsto y abre la posibilidad de que el servicio esté operativo antes de fin de año, marcando un hito que transformará la experiencia de pasajeros y turistas que llegan a Mendoza.

Cómo es el Metrotranvía que llegará al aeropuerto

Se trata de la expansión del sistema que ya contaba con 18 kilómetros y que pasará a tener 40 kilómetros tras la finalización de esta obra.

Según lo informado por el Gobierno provincial, la extensión registra un avance cercano al 70% y contempla la construcción de nueve paradores operativos mientras se continúa trabajando en dos estaciones adicionales.

También se realizaron casi diez kilómetros de vías, combinando tramos dobles y simples con obras eléctricas y pasos a nivel que garantizan mayor seguridad y eficacia operativa.

Del mismo modo, el proyecto incluye dos grandes ramales que amplían el alcance del Metrotranvía tanto hacia el sur como hacia el norte en una configuración que transforma su rol dentro del sistema de transporte público.

Hacia el sur se completaron dieciséis kilómetros entre el parador Pellegrini y Luján de Cuyo con la incorporación de una ciclovía y un paseo peatonal paralelos al corredor que permiten enriquecer la experiencia urbana. Hacia el norte se prevé una ampliación de seis kilómetros desde Avellaneda hasta el aeropuerto con una terminal ferroviaria moderna integrada al flujo de pasajeros.

Cuándo estará listo el tramo que conecta con el aeropuerto de El Plumerillo

La ampliación del Metrotranvía rumbo al aeropuerto avanza a paso firme y ya superó el 55% de ejecución en la Etapa IV, según confirmó el ministro Natalio Mema. En este aspecto, manifestó: “Venimos muy bien con los trabajos. Con el avance que llevamos, que está por encima de lo planificado, esperamos que la obra esté terminada en el mes de octubre”.

Asimismo, aclaró cómo se encuentra la obra: “Esas duplas las estamos reacondicionando y, con el crecimiento que ha tenido el sistema, tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de comprar duplas nuevas”, indicó.

“Por lo menos ahora, cuando esté finalizada la obra, ya tenemos el material rodante preparado, así que esperamos que antes de fin de este año ya esta estación esté en funcionamiento”, culminó el funcionario en El Sol de Mendoza.