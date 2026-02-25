Aeropuertos Argentina anunció una inversión superior a los u$s 100 millones para poner en marcha su nuevo plan de obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la principal puerta de entrada y salida del país. El proyecto, que comenzará a fines de octubre, apunta a reforzar la infraestructura operativa, elevar los estándares de seguridad y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas, en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo. En 2025, el Aeropuerto de Ezeiza movilizó 12 millones de pasajeros, con un promedio diario cercano a los 35.000 viajeros. De esta forma, Ezeiza consolida su rol como el principal hub aéreo del país: la terminal conecta 55 rutas internacionales y 35 domésticas, y solo en diciembre de ese año batió todos los récords al registrar 1.241.635 pasajeros. El pico diario se alcanzó el 20 de diciembre de 2025, cuando 48.465 personas transitaron por sus instalaciones. La compañía -que cuenta con 57 terminales integrados en el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)- detalló que el plan tendrá foco tanto en el lado aire como en el lado tierra, además de una fuerte modernización tecnológica y una ampliación clave en el área de cargas. El objetivo es acompañar el incremento de la actividad y preparar al aeropuerto para su desarrollo futuro. Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de la nueva plataforma Golf, que permitirá la operación y el estacionamiento de siete aviones narrow body (de fuselaje estrecho), con espacios de rampa dedicados, lo que permitirá soportar un mayor nivel de actividad. En paralelo, Aeropuertos Argentina avanzará con la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y la intersección con la pista principal 11-29. El propósito de estas obras es fortalecer la capacidad y eficiencia operativa y garantizar las condiciones de infraestructura acordes al crecimiento proyectado. Por todo lo anterior, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos, la operación estará concentrada exclusivamente en la pista 11-29, que funcionará con una extensión reducida a 1850 metros -en lugar de los 3300 habituales-, lo que obligará a las aerolíneas a ajustar la programación de los aviones de mayor porte. En el marco de estas obras, proyectadas en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también se remodelará el anillo de balizamiento (conjunto de iluminación de las pistas para asistencia al despegue y aterrizaje), se repavimentará el rodaje Alfa y se crearán nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa. En materia de sustentabilidad, se pondrá en marcha un sistema de abastecimiento energético que permitirá suministrar energía renovable a cinco posiciones operativas, y se inaugurará una nueva planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa que procesará el 100% del recurso utilizado en el aeropuerto. Las obras en el lado tierra incluyen la ampliación de 1200 m2 en la terminal de arribos domésticos, la incorporación de cinco nuevas puertas de embarque -que elevarán el total a 12- y la expansión del área de preembarque hasta alcanzar 3500 m2. El proyecto suma además una nueva sala VIP, propuestas gastronómicas renovadas y un espacio destinado a niños. A esto se agregará el recambio completo del sistema operativo de terminal, con más de 1700 equipos de última generación preparados para procesos biométricos. Por último, en el área de cargas se construirá una Terminal Única de Courier (TUC) de 12.000 m2 y se ampliará el sector de exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 m2 a casi 7000 m2 con temperatura controlada. También se desarrollará una nueva circulación hacia la autopista Riccheri para mejorar el tránsito interno. Estas obras se suman a los avances obtenidos en 2025, que incluyeron la ampliación del área de embarque doméstico, incorporando nuevas opciones de gastronomía y servicios, la creación de la Sala de Calma -diseñada para contribuir al bienestar de personas dentro del espectro autista-, la reforma del Punto de Inspección y Registro (PIR), la apertura de una nueva Sala VIPClub premium, una nueva terminal para rentadoras de vehículos y nuevos locales comerciales, entre otras mejoras para que los pasajeros vivan una experiencia única en el aeropuerto.