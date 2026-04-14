La falta de financiamiento volvió a aparecer entre las principales trabas que enfrenta la economía argentina para encarar proyectos de infraestructura. Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica, aseguró que sin un mercado de crédito de largo plazo será difícil avanzar con obras de gran escala. Lo planteó durante su participación en el AmCham Summit 2026, el evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), que reunió a empresarios y ejecutivos para debatir sobre competitividad, inversión y perspectivas económicas. “Hace falta un mercado que permita acceder a financiamiento de largo plazo para desarrollar proyectos con impacto concreto”, afirmó. Amos enumeró además tres factores que siguen siendo centrales para mejorar la competitividad. Mencionó energía para la producción, tecnología para el desarrollo del talento y logística para llegar a clientes locales e internacionales. También remarcó que las inversiones de largo plazo requieren una articulación clara entre el sector público y el privado. “Tenemos la oportunidad de que la infraestructura sea el próximo motor de desarrollo de la Argentina”, concluyó. Acindar es uno de los principales fabricantes de acero del país y proveedor de insumos para construcción, obra pública, agro e industria. Controlada por ArcelorMittal, tiene su principal operación industrial en Villa Constitución, Santa Fe, y plantas también en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. La compañía llegó a producir cerca de 1,2 millones de toneladas en 2023, pero atravesó una fuerte baja en 2024, cuando ese volumen cayó a alrededor de 600.000 toneladas en medio del freno de la construcción y la industria. Durante ese período aplicó paradas temporales, suspensiones rotativas y una menor utilización de capacidad instalada. En los últimos meses, el mercado empezó a mostrar señales de recuperación gradual, aunque todavía con niveles desparejos entre sectores y una mayor competencia de productos importados. Tras esa exposición, el encuentro siguió con el panel de infraestructura, del que participaron Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina; Facundo Gómez Minujín, senior country officer de JPMorgan para la Argentina; Martín Genesio, presidente para la región de AES; y Roberto Nobile, CEO de Personal. Nobile abrió la charla con una advertencia sobre el sector de telecomunicaciones. “La industria atraviesa una transformación profunda y un proceso de consolidación que obliga a sostener niveles crecientes de inversión para responder a la nueva demanda tecnológica”, señaló. El ejecutivo puso el foco en el impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre las redes. Señaló que esa expansión exigirá más capacidad, mayor procesamiento de datos y nueva infraestructura para absorber el crecimiento del tráfico digital. “Cerca del 90% de la infraestructura actual está siendo sostenida por el sector privado”, señaló el ejecutivo. En esa línea, reclamó mayor estabilidad macroeconómica y reglas previsibles que permitan seguir invirtiendo. Personal invierte desde 2018 alrededor de u$s 1000 millones por año y en 2026 elevará esa cifra a u$s 1300 millones. Sin embargo, advirtió que ese esfuerzo todavía no alcanza frente a las necesidades tecnológicas que se proyectan para los próximos años. “Hemos podido acceder a crédito y emitimos a 10 años por primera vez. Fue todo un logro”, agregó, al remarcar la importancia del financiamiento de largo plazo para sostener los planes de expansión. Genesio, por su parte, celebró la desregulación del sector eléctrico y aseguró que puede abrir una nueva etapa de inversiones en una actividad que, según recordó, estuvo históricamente intervenida. “Diría que estamos bien. La desregulación debería traer inversiones que eficienticen la infraestructura eléctrica más temprano que tarde”, afirmó. El ejecutivo sostuvo que cuando existen reglas claras, previsibles y sostenidas en el tiempo, las inversiones aparecen. En esa línea, confirmó que la compañía está duplicando su parque eólico en Bahía Blanca, uno de los proyectos más relevantes que hoy tiene en marcha en la Argentina. De todos modos, advirtió que todavía persisten cuellos de botella, especialmente en la red de transporte eléctrico, necesaria para evacuar nueva generación y acompañar el crecimiento de la demanda. “Argentina no carece de recursos, carece de infraestructura”, resumió. Desde las finanzas, Gómez Minujín sostuvo que el contexto actual muestra más interés inversor que proyectos listos para financiar. “Hay más proyectos que plata”, afirmó, y remarcó que nunca vio tantas ganas de financiar iniciativas en la Argentina como en la actualidad. Entre los desarrollos que destacó mencionó los vinculados al gas natural licuado, minería y energía, al considerar que pueden cambiar la escala económica del país si logran sostener estabilidad política y macroeconómica. Ketchibachian, por su parte, resaltó el crecimiento del mercado aerocomercial. Recordó que la Argentina alcanzó un récord histórico de 43 millones de pasajeros anuales y sostuvo que el desafío ahora pasa por ampliar conectividad, capacidad operativa y logística para sostener esa expansión. “Cuantas más conexiones haya, más turistas vamos a poder recibir y mayor será la integración con el mundo”, concluyó.