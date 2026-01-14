Renovarán uno de los aeropuertos más importantes de Argentina: cómo afectará a los vuelos. Foto: aeropuertorisario.com

Uno de los aeropuertos más importantes del interior argentino está en proceso de renovación actualmente, por lo que muchos pasajeros se preguntan si esta obra afectará a sus respectivos vuelos.

Se trata del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, uno de los nodos aéreos más relevantes del interior argentino, que continúa su proceso de modernización con trabajos finales.

Las nuevas obras en el aeropuerto de Rosario

La inversión total superó los u$s 150 millones, financiada íntegramente con recursos provinciales. Gracias a estas mejoras, la pista ahora permite operar aeronaves de mayor porte y eleva significativamente la seguridad y capacidad operativa del aeropuerto, convirtiéndolo en el segundo más importante del país después de Ezeiza.

A fines de diciembre de 2025, el gobierno de la provincia de Santa Fe inauguró la remodelación integral del aeropuerto, que incluyó:

Repavimentación completa de la pista principal (3.000 metros de largo por 45 metros de ancho)

Reconstrucción de ambas cabeceras en hormigón

Instalación de un moderno sistema de balizamiento LED de última generación (único en el interior del país y comparable al de Ezeiza).

¿Cómo impactará esta obra con los vuelos diarios?

Desde el martes 13 hasta el viernes 16 de enero de 2026, se realizan ajustes menores y finales en el sistema de balizamiento (iluminación y señalización de la pista). La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso cierres temporales de la pista en franjas horarias específicas mediante NOTAM (avisos a la comunidad aeronáutica).

A su vez, las autoridades del aeropuerto y el gobierno provincial confirmaron que los trabajos se ejecutan exclusivamente en ventanas temporales sin frecuencias comerciales programadas, por lo que no habrá cancelaciones, demoras ni reprogramaciones de vuelos comerciales regulares. Las operaciones de helicópteros tampoco se ven afectadas.

Estos ajustes son el paso final para completar la modernización y tramitar la Categoría III del aeropuerto, lo que permitirá aterrizajes y despegues seguros incluso con visibilidad casi nula (condiciones de niebla extrema), mejorando aún más la regularidad y seguridad de las operaciones.

La importancia de este aeropuerto para Argentina

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) tuvo un histórico crecimiento en vuelos internacionales durante agosto de 2025, previo al cierre por obras. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), informaron que hubo un incremento del 69% de pasajeros que volaron al exterior.

Justamente, en ese mes récord, el transporte aéreo registró 4,3 millones de pasajeros que volaron en todo el país.

Otro punto importante fue la operatividad directa, sin hacer escalas en Buenos Aires y reconectando con rutas estratégicas, tal como Lima (operado por Latam) y Punta Cana (Aerolíneas Argentinas).