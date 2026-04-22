El Ejército Argentino puso en marcha un proceso de licitación pública nacional con el objetivo de incorporar nuevos vehículos tácticos a su estructura operativa. La iniciativa contempla la adquisición de 400 camiones 4×4 Mercedes Benz UNIMOG U4000, con una inversión estimada en U$D 86.754.300. Según los pliegos de bases y condiciones, la compra no se limita únicamente a los vehículos. El proyecto incluye también kits de herramientas especiales correspondientes a distintos niveles (A, B, C y D), repuestos para tareas de mantenimiento inicial y de baja rotación, equipos de diagnóstico electrónico y capacitaciones destinadas tanto a mecánicos como a conductores. Esta operación forma parte de un plan más amplio vinculado al fortalecimiento de la capacidad logística de la fuerza. Tal como se había anticipado a comienzos de abril, la incorporación de estos camiones responde a los lineamientos establecidos en el BAPIN 148.204, orientado a recuperar y modernizar el transporte táctico del Ejército. El objetivo final es alcanzar una flota de 1.000 unidades UNIMOG U4000, que permitirán reemplazar progresivamente a los antiguos UNIMOG U416. Estos vehículos, en muchos casos, superan las cuatro o cinco décadas de servicio, lo que implica mayores dificultades operativas y de mantenimiento. En paralelo a este nuevo proceso, el Ejército Argentino aguarda la llegada de los primeros camiones adquiridos durante el año pasado. En una primera etapa, se concretó la compra de 48 unidades por un total de U$S 8.160.000, con un valor individual de U$S 170.000. Posteriormente, se amplió el pedido con 16 vehículos adicionales, alcanzando un total de 64 unidades. Este segundo lote demandó una inversión cercana a los U$S 3 millones, manteniendo el mismo costo por unidad. La primera entrega oficial de estos vehículos tuvo lugar en febrero, en las instalaciones de Daimler Benz ubicadas en Wörth am Rhein, Alemania. El acto se realizó en el marco de una visita encabezada por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Este evento marcó el inicio formal del proceso de entrega y anticipó la próxima llegada de los camiones al país, donde serán destinados a fortalecer las capacidades operativas del Ejército Argentino. La incorporación de estos vehículos se enmarca en un proceso más amplio de recuperación de capacidades dentro de las Fuerzas Armadas. Desde el Ministerio de Defensa vienen impulsando distintos programas orientados a modernizar equipamiento y actualizar sistemas que, en muchos casos, presentan décadas de uso. En esa línea, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, participó en febrero de la recepción del primer camión UNIMOG U4000 en la planta de Mercedes-Benz en Wörth am Rhein, Alemania, en el marco de su presencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Durante la visita, desde la cartera destacaron la importancia de avanzar en la renovación del parque logístico del Ejército, considerado un punto crítico para el despliegue territorial. En paralelo, el Gobierno avanzó con una de las adquisiciones más relevantes de los últimos años en materia de defensa, la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, una operación confirmada oficialmente por el Ministerio de Defensa y que apunta a recuperar la capacidad supersónica de la Fuerza Aérea Argentina. A esto se suman otros programas en marcha vinculados a la incorporación y modernización de equipamiento en las tres fuerzas, con foco en mejorar la operatividad, reducir el atraso acumulado y fortalecer la capacidad de respuesta ante distintos escenarios, tanto militares como de asistencia en emergencias.