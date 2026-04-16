El Ejército Argentino puso en marcha uno de sus ejercicios militares más importantes del año con un despliegue logístico que ya se hace visible en distintos puntos del país. Columnas de camiones, convoyes militares y trenes cargados con blindados comenzaron a movilizarse en el inicio del operativo Kekén, un entrenamiento de gran magnitud que se desarrollará en la Patagonia. El traslado de los equipos, que combina transporte ferroviario, terrestre y aéreo, no responde a una exhibición, sino a una operación planificada que marca el comienzo de un simulacro clave para la preparación de la fuerza. En algunos casos, los vehículos recorrerán cerca de 2.000 kilómetros hasta llegar a destino. El ejercicio Kekén se llevará adelante principalmente en las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde las tropas deberán operar en condiciones exigentes. La estepa patagónica, con su clima extremo y ráfagas de viento que pueden superar los 150 km/h, será el escenario de las maniobras. Según lo informado oficialmente, el operativo se extenderá hasta comienzos de mayo y estará dividido en tres etapas: el despliegue del personal y los medios, la ejecución de las operaciones militares y el repliegue final. El punto de concentración será Comodoro Rivadavia, desde donde se coordinarán las acciones hacia otras zonas estratégicas como Puerto Deseado y Sarmiento, en territorio chubutense. El ejercicio contará con la participación de la IXna Brigada Mecanizada, reforzada por tropas paracaidistas y fuerzas especiales. Además, se desplegarán vehículos de última generación y sistemas de apoyo que forman parte del proceso de modernización del Ejército. Entre los principales equipos que formarán parte del operativo se destacan el tanque TAM 2C-A2, los vehículos blindados Stryker 8x8 y los camiones tácticos Oshkosh M1083. A esto se suman sistemas de artillería antiaérea con radares, unidades de Ingenieros y Comunicaciones, y helicópteros de Aviación de Ejército, que deberán operar en condiciones climáticas adversas. Durante el desarrollo del Kekén se llevarán a cabo distintas prácticas militares, entre ellas operaciones defensivas, contraataques, inserciones aerotransportadas y ejercicios de tiro. El entrenamiento será supervisado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército junto a la División de Ejército 3, en una integración que busca poner a prueba la capacidad operativa de la fuerza en escenarios complejos.