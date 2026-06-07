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Este sábado, 6 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5103 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio

 1°5103 11°5709
 3403  12°8770
 3°9714 13°4672 
 2125  14°1223 
 8473  15°9734 
 6°4378  16°4100
 9924  17°4666 
 1214  18°2920 
 9043  19°3062 
 10°3443 20°2065 

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Soñar con San Cono sugiere protección y fe renovada ante desafíos.

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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