En esta noticia ¿Qué significa soñar con san cono?

Este sábado, 6 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5103 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio

1° 5103 11° 5709 2° 3403 12° 8770 3° 9714 13° 4672 4° 2125 14° 1223 5° 8473 15° 9734 6° 4378 16° 4100 7° 9924 17° 4666 8° 1214 18° 2920 9° 9043 19° 3062 10° 3443 20° 2065

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono sugiere protección y fe renovada ante desafíos.

También simboliza buena fortuna y alivio material, con llamado a la gratitud y la honestidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.