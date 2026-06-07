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Este sábado, 6 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5103 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio
|1°
|5103
|11°
|5709
|2°
|3403
|12°
|8770
|3°
|9714
|13°
|4672
|4°
|2125
|14°
|1223
|5°
|8473
|15°
|9734
|6°
|4378
|16°
|4100
|7°
|9924
|17°
|4666
|8°
|1214
|18°
|2920
|9°
|9043
|19°
|3062
|10°
|3443
|20°
|2065
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono sugiere protección y fe renovada ante desafíos.
También simboliza buena fortuna y alivio material, con llamado a la gratitud y la honestidad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.