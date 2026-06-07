Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 6 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5603 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de junio

1° 5603 11° 4583 2° 7048 12° 7149 3° 9974 13° 7788 4° 5710 14° 8856 5° 4028 15° 0693 6° 0567 16° 8229 7° 5293 17° 9451 8° 0662 18° 5636 9° 1725 19° 1260 10° 7337 20° 7156

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono simboliza protección, esperanza y la búsqueda de ayuda divina, especialmente ante necesidades económicas.

El sueño invita a reforzar la fe y la gratitud, actuar con responsabilidad y cumplir promesas u ofrendas pendientes.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.