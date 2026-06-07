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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 6 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1885 (Linterna).

 1°1885 11°9632 
 0563  12°8689
 3°6689  13°6958 
 1596  14°7682 
 6696  15°1178 
 6°6493  16°6918
 7569  17°8390 
 6270  18°2354 
 1255  19°8055 
 10°5525 20°6118 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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