La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 6 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1885 (Linterna).

1° 1885 11° 9632 2° 0563 12° 8689 3° 6689 13° 6958 4° 1596 14° 7682 5° 6696 15° 1178 6° 6493 16° 6918 7° 7569 17° 8390 8° 6270 18° 2354 9° 1255 19° 8055 10° 5525 20° 6118

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.