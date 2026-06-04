Los procesos de cobro coactivo pueden derivar en embargos sobre cuentas bancarias y vehículos de conductores morosos.

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Miles de conductores en Colombia podrían enfrentar medidas de embargo durante junio si mantienen multas de tránsito pendientes de pago. Las autoridades de movilidad recordaron que los comparendos que ingresan a procesos de cobro coactivo pueden derivar en acciones sobre cuentas bancarias, vehículos, inmuebles e incluso ingresos salariales, dependiendo de cada caso.

Varias entidades territoriales han intensificado los procedimientos de recuperación de cartera por infracciones de tránsito, una medida que ya se ha aplicado en ciudades como Cali y que también está contemplada dentro de las facultades legales de otras autoridades de movilidad del país.

¿Qué conductores pueden ser objeto de embargo en Colombia durante junio?

Las medidas de cobro están dirigidas a ciudadanos que acumulen obligaciones relacionadas con multas de tránsito o transporte y que no hayan atendido los requerimientos de pago realizados por las autoridades competentes.

Los procesos de cobro coactivo pueden derivar en embargos sobre cuentas bancarias y vehículos de conductores morosos. Freepik

También pueden verse afectados quienes incumplieron acuerdos de pago previamente suscritos o mantengan deudas asociadas a vehículos retenidos en patios oficiales.

Una vez se agotan las etapas administrativas y la sanción queda en firme, el proceso puede avanzar hacia el cobro coactivo, mecanismo que permite a las entidades buscar el recaudo de los recursos adeudados.

Los bienes que pueden quedar afectados

Cuando el procedimiento llega a una etapa avanzada, las autoridades tienen la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre distintos activos del deudor. Entre los bienes que pueden ser objeto de embargo se encuentran:

Cuentas bancarias.

Vehículos registrados a nombre del infractor.

Bienes inmuebles.

Salarios y honorarios, dentro de los límites establecidos por la ley.

Otros activos que permitan garantizar el pago de la obligación.

El objetivo de estas acciones es recuperar los recursos pendientes derivados de infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

Cómo solicitar el desembargo de una multa de tránsito

Los conductores que aún no hayan sufrido el descuento de los recursos embargados pueden evitarlo cancelando la deuda pendiente a través de los canales habilitados por la Secretaría de Movilidad.

Las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado de los comparendos para evitar sanciones adicionales. Anna Bizon

Para hacerlo, deben ingresar al portal oficial de la entidad, acceder a la opción “Consulta y pago de comparendos” y descargar el volante de pago. La obligación puede cancelarse en el Banco de Occidente, Caja Social o mediante la plataforma PSE.

La Secretaría de Movilidad recordó que los intereses se liquidan diariamente, por lo que recomienda realizar el pago el mismo día en que se genera el volante para evitar cambios en el valor de la deuda.