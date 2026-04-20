Con la llegada de los primeros fríos y las lluvias persistentes de abril, la humedad se convierte en la enemiga número uno de los hogares argentinos. Entre los problemas más molestos aparecen las cerraduras trabadas o ruidosas. Forzar una llave nunca es buena idea: puede terminar con la pieza rota adentro del tambor y una factura de cerrajería de urgencia bastante salada. Para evitar estos dolores de cabeza, existe un método casero que se volvió viral entre expertos en mantenimiento: el uso de papel aluminio. Aunque parezca extraño, este material tiene propiedades que ayudan a aislar y diagnosticar el estado de tus accesos. El aluminio es un material altamente maleable y, sobre todo, impermeable. Al cubrir el ojo de la cerradura, creamos una barrera física contra el rocío, la lluvia directa y las partículas de polvo que, al mezclarse con los lubricantes viejos de la puerta, forman una pasta que termina bloqueando el mecanismo. Si tenés una puerta que da al exterior o vivís en una zona de mucha humedad, hacé la prueba siguiendo estos pasos: ¿Cuándo usarlo? Es ideal para noches de tormenta intensa o si vas a dejar tu casa vacía por varios días (por ejemplo, durante un fin de semana largo). Al regresar, sacá el papel y chequeá el funcionamiento. Este truco sirve principalmente para saber qué le pasa a tu puerta: Aunque es un gran aliado del mantenimiento, los expertos en seguridad advierten: no dejes el papel aluminio puesto si no estás en casa o si vivís en una zona transitada. Algunos delincuentes suelen utilizar marcas o “señuelos” (como pedazos de papel o cintas) para chequear si una puerta se abre con frecuencia. Una cerradura envuelta en aluminio durante días es una señal clara de que no hay nadie. Usalo solo mientras estés en la vivienda o como medida preventiva ante una tormenta inminente. Si ya comprobaste que el problema es interno, antes de llamar al cerrajero, probá con la técnica del grafito. No uses aceite de cocina ni grasa, ya que con el tiempo se pegotean y empeoran la situación. Lo ideal es comprar grafito en polvo (se consigue en cualquier ferretería de barrio por muy poca plata). Mantener las aberturas en condiciones no requiere de grandes inversiones, sino de prestar atención a estos pequeños detalles antes de que el invierno se instale definitivamente.