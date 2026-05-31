La empresa automotriz Fiat cuenta con un modelo perfecto para realizar viajes prolongados. Se trata de la furgoneta camper Fiat Ducato 4x4: ágil en los desplazamientos, de fácil conducción y con un diseño modernizado.
Según han señalado desde Fiat, la Ducato Camper Van es versátil, modular y completamente personalizable. Además, gracias a su forma cuadrada, la relación entre la longitud total del vehículo y la zona trasera asegura el máximo espacio de habitabilidad.
Asimismo, cuenta con ajuste de la dirección y optimización del radio de giro, lo que facilita todo tipo de maniobras para proporcionar una experiencia de conducción más segura.
Fiat Ducato camper van: cuáles son las opciones de motor
La nueva gama de motores Multijet 4.0 Euro 6E Final, que abarca potencias de 120 a 180 CV, garantiza el motor adecuado para cada tipo de equipamiento y estilo de conducción. En este contexto, las opciones disponibles son las siguientes:
180 MULTIJET 4.0 EURO 6E
- Potencia máxima: 180 CV a 3500 rpm
- Par máximo: 380 Nm (TM) de 1400 rpm. / 450 Nm (TA) de 1500
- Cilindrada: 2200 cc
- Disponible con el nuevo cambio automático de 8 velocidades
140 MULTIJET 4.0 EURO 6E
- Euro 6D-Final
- Potencia máx.: 140 CV a 3500 rpm
- Par máximo: 350 Nm (Cambio manual, MT) de 1400 /380 Nm (Cambio automático, AT) de 1400
- Cilindrada: 2200 cc
- Disponible con el nuevo cambio automático de 8 velocidades
120 MULTIJET 4.0 EURO 6E
- Potente y ecológico
- Potencia máxima: 120 CV (88 kW) a 3500 rpm
- Par máximo: 320 Nm de 1400 a 2500 rpm
- Cilindrada: 2200 cc
Fiat Ducato Camper Van: diseño y estilo del nuevo modelo
El estilo del Nuevo Ducato ha sido concebido para resaltar en la carretera y para integrarse de manera óptima con el diseño de la célula habitable. En ese sentido, sus características son las siguientes:
- Faros delanteros LED.
- Faros antiniebla con luz de giro: se activan en curvas a baja velocidad para mejorar la visibilidad nocturna.
- Paragolpes modulares.
- Asientos tipo capitán: amplios, confortables y giratorios 180°.
- Salpicadero renovado: nueva interfaz tecnológica.
- Cargas y conectividad: puertos USB-A y USB-C.
- Compartimentos de almacenamiento: espacios portaobjetos, incluyendo uno refrigerado y otro con cerradura para portátil.
- Entrada y arranque sin llave (Keyless Go).
Fiat Ducato Camper Van: una exploración detallada de su tecnología
Ducato Camper Van presenta un conjunto de tecnologías avanzadas que aseguran un control óptimo en diversas circunstancias. Las funciones tecnológicas que ofrece son las siguientes:
- Control de crucero adaptativo (ACC): mantiene velocidad y distancia con el vehículo delantero; incluye función Stop&Go.
- Centrado en carril: corrige la dirección y avisa ante salidas involuntarias.
- Asistente en atascos: combina ACC y centrado en carril para maniobrar en tráfico denso.
- Freno de emergencia autónomo: detecta vehículos, peatones y ciclistas y frena automáticamente.
- Control de ángulos muertos (BSA): detecta vehículos no visibles en los retrovisores.
- Detección de tráfico cruzado trasero (RCP): avisa al dar marcha atrás.
- Detector de fatiga: monitoriza la atención del conductor y emite alertas.
Ducato Camper Van: tecnología de asistencia
- Asistente de velocidad inteligente: reconoce límites de velocidad y sugiere ajustes.
- Retrovisor digital: pantalla de 8,9″ con cámara trasera de alta definición.
- Aparcamiento asistido 360°: sensores y ayuda semiautomática para estacionar.
- Asistente de viento lateral: estabiliza el vehículo ante ráfagas fuertes.
- Control de estabilidad (ESC): mantiene el rumbo y reduce el riesgo de vuelco.
- Ayuda al arranque en pendiente (Hill Holder).
- Control de estabilidad de remolque.
- Tracción y control de descenso: mejoran la tracción y seguridad en pendientes.
- Control de presión de neumáticos (TPMS).
- Reconocimiento de señales y luces automáticas.
- Sensor de lluvia y crepuscular.
- Cámara trasera con visión amplia y líneas guía.