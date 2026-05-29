El Ejército recibió ocho vehículos preparados para los terrenos más complejos del país.

El proceso de renovación del Ejército Argentino sumó un nuevo capítulo con la llegada de los primeros ocho camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000, vehículos especialmente diseñados para operar en condiciones extremas y terrenos de difícil acceso. Las unidades arribaron al puerto de Zárate y serán incorporadas progresivamente a distintas estructuras operativas de la fuerza.

La incorporación marca el inicio de un programa de reequipamiento que contempla la compra de hasta 1000 vehículos militares 4x4 en los próximos años. El objetivo es reemplazar de manera gradual a los históricos Unimog U416, utilizados desde hace décadas en tareas logísticas, operativas y de transporte dentro de las Fuerzas Armadas.

Cómo son los nuevos vehículos tácticos del Ejército

La elección del modelo U4000 se produjo después de un proceso de pruebas técnicas y operacionales realizado entre 2024 y 2025, donde participaron distintas propuestas internacionales. Los ensayos incluyeron recorridos en barro, montaña y caminos complejos, además de evaluaciones de carga y rendimiento en diferentes escenarios del país.

El programa de reequipamiento que contempla la compra de hasta 1000 vehículos militares 4x4 (Fuente: Ministerio de Defensa). Ministerio de Defensa

Según detalló el Ejército, el nuevo modelo representa un importante salto tecnológico respecto de las unidades actualmente en servicio. El Unimog U4000 posee mayor potencia, mejor capacidad de carga y un rendimiento superior para atravesar pendientes, caminos cordilleranos, terrenos selváticos y zonas patagónicas con condiciones extremas.

El plan de modernización y las futuras funciones

Otro de los aspectos destacados de estos vehículos es su capacidad de ser transportados por aviones Lockheed Martin C-130 Hércules, lo que permitirá ampliar las posibilidades de despliegue rápido en operativos militares, emergencias y tareas de asistencia en distintos puntos del país.

El Unimog U4000 posee mayor potencia, mejor capacidad de carga (Fuente: Ministerio de Defensa). Ministerio de Defensa

Además del transporte de tropas y suministros, el diseño modular del nuevo camión permitirá adaptarlo a diferentes funciones, como ambulancia de campaña o apoyo logístico en áreas de difícil acceso. La incorporación también incluye programas de capacitación para conductores y mecánicos militares, junto con repuestos y herramientas específicas para garantizar el mantenimiento de la nueva flota táctica del Ejército en el largo plazo.