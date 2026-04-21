Vender un auto usado en Argentina implica más que firmar el formulario de transferencia. Quienes compran o venden un vehículo deben afrontar este proceso obligatorio que garantiza la legalidad de la operación y define el cambio de titularidad. La tasa de aranceles vigente se actualiza de forma periódica y es importante conocer cuáles son los costos actuales para afrontar este costo. La transferencia de un vehículo usado en Argentina es un proceso esencial para formalizar la compraventa y garantizar la seguridad jurídica de ambas partes. Este trámite implica una serie de costos y procedimientos que es fundamental conocer para evitar contratiempos y gastos inesperados. El arancel de transferencia varía en función del origen del automóvil: Sin embargo, este monto inicial no contempla la totalidad de los gastos. A nivel provincial, se aplican impuestos adicionales que elevan el costo final. El valor del vehículo para efectos de la transferencia se establece según las tablas de valuación proporcionadas por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), actualizadas mensualmente. Estas tablas reflejan los valores de mercado de los distintos modelos y años de fabricación, asegurando una base objetiva para el cálculo de los aranceles. Además del arancel principal, existen otros costos que deben considerarse en el proceso de transferencia. En distritos como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se suma un impuesto de sellos del 3% sobre el valor de la operación. El proceso de transferencia de un vehículo usado incluye los siguientes pasos: Es recomendable consultar previamente en el Registro Seccional correspondiente para conocer detalles específicos y posibles variaciones en los requisitos. Además de los aranceles nacionales, cada provincia puede aplicar impuestos adicionales, como el impuesto de sellos.