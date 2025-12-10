Se despide el polarizado y le rechazarán la VTV a todos estos vehículos: a quiénes afecta Fuente: Archivo

Realizar la Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los titulares de los autos deben hacer y a partir de ahora, se confirmó que será rechazada si se tiene un vidrio específico polarizado.

Vidrios polarizados: por qué pueden rechazar la VTV

Para que la VTV sea aprobada se deben cumplir con todos los requisitos y uno de los puntos a los que más se le presta atención es a los vidrios y el polarizado.

Si bien tener los vidrios del auto polarizado no está permitido, esto no es motivo de rechazo de la Verificación Técnica Vehicular, siempre y cuando no se supere el máximo de graduación oscura permitida.

Sin embargo, si se pone polarizado sobre el parabrisas o material espejado en cualquiera de todos los otros cristales, la VTV será rechazada sin ningún tipo de excepción, por lo que se deberá volver a realizar.

Verificación Técnica Vehicular: qué se controla

Cuando un auto se presenta en una planta para realizar la Verificación Técnica Vehicular, el personal especializado se encarga de controlar los siguientes aspectos mecánicos y del funcionamiento del auto:

Documentación e identificación: Coincidencia de datos del vehículo y patentes; que el auto esté correctamente identificado.

Luces: Funcionamiento de todas las luces reglamentarias y estado de los faros.

Frenos: Eficiencia de frenado en ambos ejes y correcto funcionamiento del freno de mano.

Dirección y tren delantero: Ausencia de holguras y buen estado de rótulas, caja y componentes.

Suspensión: Funcionamiento de amortiguadores y correcto equilibrio del vehículo.

Neumáticos: Profundidad del dibujo y ausencia de cortes o deformaciones.

Chasis y carrocería: Estructura sin corrosión, fisuras ni deformaciones graves.

Escape y emisiones: Nivel de gases dentro de lo permitido y caño de escape sin fugas ni roturas.

Elementos de seguridad: Cinturones funcionando, apoyacabezas, matafuegos y balizas según normativa.

Otros controles: Bocina, limpiaparabrisas y ausencia de modificaciones no permitidas.

¿Cuánto sale hacer la VTV en diciembre de 2025?

El precio de la VTV puede variar según si el vehículo se encuentra radicado en la Ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires. Dependiendo de la jurisdicción en la que se haya registrado, el valor puede cambiar.

Qué precio tiene la VTV en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular se divide en las categorías de autos y motocicletas. Actualmente, el valor del trámite es:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Qué precio tiene la VTV en PBA

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el costo dependerá del tipo y peso del vehículo a verificar: