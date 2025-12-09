Por decisión del Gobierno, dejarán de pagar patente las personas que tengan estos autos Fuente: Archivo

El pago de patente, registrado oficialmente como impuesto automotor, es obligatorio para todos los vehículos. Sin embargo, un importante grupo de autos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dejarán de abonar este arancel a partir del 1 de enero de 2026.

Estos autos dejarán de pagar patente en 2026

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) es el organismo que se encarga de cobrar diferentes impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentra el de patente.

En este sentido, el ente informó que una importante cantidad de vehículos dejará de abonar dicha tasa.

De tal modo, la AGIP señaló que aquellos autos que tengan una antigüedad de 25 años o más dejarán de pagar el impuesto automotor, conocido como patente. Esto, por su parte, se aplicará a todos aquellos vehículos que se encuentren radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esto significa que los autos que cumplan 25 años de antigüedad a partir del 1 de enero de 2026, ya no tendrán que volver a pagar este impuesto y quedarán exentos de abonarlo.

VTV en CABA: quiénes están exentos de pagarla en diciembre

La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los autos deben tener al día para certificar que se encuentran en condiciones aptas de circular en las calles.

No obstante, un importante grupo de personas que tendrán registrados los vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedarán exentos de pagar la VTV y podrán hacerla de manera gratuita.

Estas personas no pagarán la VTV en CABA

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

Discapacitados titulares de vehículos.

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Cuánto sale hacer la VTV en diciembre

Cuánto sale hacer la VTV en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular se divide en dos categorías: autos y motocicletas. Actualmente, el precio es el siguiente:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

¿Cuánto sale hacer la VTV en Provincia de Buenos Aires?

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el costo dependerá del tipo y peso del vehículo a verificar: