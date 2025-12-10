VTV rechazada: el requisito del parabrisas que pocos conocen y por el que te reprueban la Verificación Técnica

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite que todos los autos deben hacer de forma obligatoria para chequear el correcto funcionamiento y así prevenir cualquier accidente en la vía pública.

Sin embargo, existen personas en que no tendrán la necesidad de hacer este procedimiento por cumplir algunos requisitos específicos que detalla la Agencia de Vialidad Nacional.

Se despide la VTV: ya no será necesario que los conductores realicen la verificación técnica si poseen alguno de estos autos (foto: archivo).

Estos conductores no deberán hacer la VTV

La VTV se debe realizar cada año para verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos del auto o de la moto. No obstante, estos vehículos no están obligados a tramitarlo todavía:

Autos : con menos de 3 años de antigüedad o con más de 60.000 kilómetros

Motos: con menos de 1 año de antigüedad.

¿Qué conductores no deben pagar la VTV?

La exención en el pago de la VTV en CABA aplica a casos específicos para promover la inclusión y reducir cargas económicas. Estos son los principales beneficiarios:

Personas con discapacidad : si tenés un certificado de discapacidad (CUD), no necesitas realizar la verificación técnica vehicular para el vehículo que te transporta. Esto incluye a allegados como padres, tutores o cónyuges, siempre que sean titulares o co-cotitularesl auto.

Jubilados y pensionados con bonificación del 100% en CABA : aquellos que perciben jubilaciones o pensiones completas están exentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Vehículos con antigüedad de 30 años o más: autos clásicos o de colección ya no requieren pagar la VTV, si están radicados en la ciudad y con un alto grado de originalidad.

¿Cuándo vence la VTV en 2026?

Para saber cuándo deben sacar el turno para la VTV, se deben guiar por el último número que tienen en la patente: