El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus previsiones y alertó sobre un escenario marcado por precipitaciones, chaparrones y posibles tormentas eléctricas en Buenos Aires.

Tras varios días de cielo cubierto y temperaturas estables, el pronóstico del tiempo anticipa lluvias para el fin de semana y podrían extenderse durante cerca de 48 horas en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué día llegan las lluvias a Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las primeras precipitaciones podrían registrarse durante la noche del sábado. Para ese momento se esperan probabilidades de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las primeras precipitaciones podrían registrarse durante la noche del sábado. Fuente: Canva

La inestabilidad continuará durante la mañana del domingo. Los meteorólogos prevén nuevas lluvias aisladas en gran parte del AMBA, con una temperatura mínima estimada en 13 grados.

Hacia la tarde del domingo, las condiciones podrían intensificarse con la aparición de chaparrones. El organismo nacional mantiene probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, mientras que la máxima alcanzaría los 16 grados.

¿Cómo estará el estado del tiempo el primer fin de semana?

Viernes 5 : la jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado de principio a fin. Las probabilidades de lluvia serán bajas, apenas del 10% durante la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.

Sábado 6 : el día comenzará con abundante nubosidad y una mínima de 15°C. Con el correr de las horas aumentará la inestabilidad y, hacia la tarde, podrían registrarse lluvias aisladas con chances de ocurrencia de entre el 10% y el 40%. La máxima alcanzará los 18°C.

Domingo 7: las condiciones inestables continuarán durante gran parte de la jornada. Por la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que por la tarde podrían desarrollarse chaparrones. La temperatura se ubicará entre los 13°C y los 16°C, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

¿Cuáles serán las áreas afectadas por las lluvias y tormentas en el AMBA?

El fenómeno alcanzará principalmente a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios del conurbano bonaerense. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente durante gran parte del fin de semana.

Entre las zonas afectadas se encuentran los partidos del:

Norte del Gran buenos Aires

Oeste del Gran Buenos Aires.

Sur del Gran Buenos Aires.

También se espera inestabilidad en sectores costeros cercanos al Río de la Plata.

Si bien el pronóstico no anticipa acumulados extremos, las lluvias podrían complicar actividades al aire libre, eventos deportivos y los desplazamientos durante el cierre de la semana.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires después del fin de semana

Antes de la llegada de las lluvias, el SMN prevé jornadas con abundante nubosidad. Durante el jueves se espera niebla en la madrugada y cielo mayormente nublado durante el resto del día.

El viernes mantendrá características similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 19 grados. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas, aunque el cielo permanecerá cubierto.

El sábado marcará el inicio del cambio de tiempo. La combinación de humedad, nubosidad y el ingreso de un sistema inestable favorecerá el retorno de las lluvias que se extenderán, al menos, hasta buena parte del domingo en Buenos Aires.