Miles de jóvenes en México deberán cumplir durante 2026 con distintas etapas del Servicio Militar Nacional, un proceso obligatorio para los ciudadanos que alcanzan la mayoría de edad. La convocatoria alcanza especialmente a los nacidos en 2008, quienes este año cumplen 18 años y deben tramitar su cartilla.

Aunque el Servicio Militar Nacional forma parte de las obligaciones ciudadanas desde hace décadas, las autoridades anunciaron cambios en la organización del adiestramiento. Entre las modificaciones aparece una fecha de agosto que será determinante para miles de mexicanos que deberán completar el proceso.

El Servicio Militar Nacional para nacidos en 2008 comenzará una nueva etapa desde agosto

La fecha más importante para quienes deban cumplir con el Servicio Militar Nacional será el 1 de agosto de 2026. Ese día comenzará el segundo escalón de adiestramiento previsto por las autoridades militares.

Esta etapa se extenderá hasta el 24 de octubre y estará integrada por 13 sesiones sabatinas. Las actividades se desarrollarán entre las 7:00 y las 13:00 horas.

La segunda etapa del Servicio Militar Nacional en México será el 1 de agosto de 2026. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al finalizar el período de instrucción, los participantes recibirán una constancia de culminación. La liberación de la cartilla quedará programada para diciembre de 2026.

Cómo es el proceso del Servicio Militar Nacional que deben realizar los jóvenes mexicanos

El procedimiento inicia con el alistamiento, una instancia en la que los jóvenes tramitan la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. También pueden participar remisos y mujeres voluntarias.

Posteriormente se realiza el sorteo anual, que habitualmente se lleva a cabo durante noviembre. Allí se determina la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con sus obligaciones militares.

Luego llega la fase de reclutamiento, que se desarrolla durante los fines de semana de enero. En esa instancia los convocados entregan la documentación requerida para continuar con el proceso.

Qué documentos exige el Servicio Militar Nacional y cuándo se libera la cartilla

Para completar el reclutamiento, los jóvenes deben presentar documentación personal ante las autoridades correspondientes. Los requisitos buscan acreditar identidad y situación registral.

Entre los documentos solicitados figuran:

Acta de nacimiento .

Identificación oficial con fotografía .

CURP .

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

La etapa final es la liberación de la cartilla, que se realiza durante diciembre de cada año. Quienes hayan cumplido satisfactoriamente con el adiestramiento podrán retirar la documentación que acredita el cumplimiento de esta obligación ciudadana.