Atención conductores | Cambia la autopista más importante de CABA y solo se podrá ir a 40 km/h.

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Autopistas Urbanas (AUSA) habilitó un nuevo pórtico de lectura automática para cobro de peaje en la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina, con el fin de reemplazar la última estación de peaje activa que quedaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en el enlace con la autopista Dellepiane.

Qué beneficios tiene para los conductores que utilizan la autopista 25 de mayo

Desde el pasado 1 de mayo, dejó de existir el pago manual en Dellepiane y la única forma de abonar es a través de TelePASE , que es una forma rápida y sin contacto de pagar peajes en autopistas.

El antes y después de la eliminación de cabina de cobro en el peaje en la autopista 25 de Mayo. AUSA

Esto quiere decir que la CABA avanza hacia un sistema de flujo libre (Free Flow), es decir, al demoler las históricas cabinas de cobro, los usuarios ya no deberán cruzar vías de peaje.

Esto se traduce en un tránsito más rápido, seguro y fluido, sobre todo, en horarios de mayor volumen de vehículo. Asimismo, se podrá circular por una nueva calzada de 3 carriles de circulación y a una velocidad máxima de 80 km/h. Esta decisión evita filas, congestiones y la necesidad de utilizar billetes en efectivo, ya que es todo de manera online.

Cabe destacar que momentáneamente está limitada en 40km/h por estar en zona de obras.

Asimismo, AUSA trabajará para liberar también la mano a provincia y desarmar el resto de las cabinas de peaje.

Qué es el sistema TelePASE

El TelePASE de AUSA es un sistema de pago electrónico automático para peajes en autopistas, muy utilizado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Funciona de la siguiente manera:

Se coloca un dispositivo (TAG) en el parabrisas del vehículo.

Cuando pasás por un peaje habilitado, no necesitás detenerte ni pagar en efectivo .

El sistema lee el TAG automáticamente y el importe se debitá de forma electrónica (tarjeta, cuenta o saldo asociado).

En qué autopistas se utiliza principalmente en autopistas operadas por AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), como:

25 de Mayo

Perito Moreno

Illia

Dellepiane

Los usuarios interesados en tenerlo podrán asociarlo a su patente sin TAG físico en algunos casos y se podrá administrar desde la web o aplicación.