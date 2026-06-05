El rock argentino está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Carlos Alberto “el Indio” Solari este viernes 5 de junio.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años tras batallar por más de una década contra el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que condicionó progresivamente su vida y su carrera artística.

Según la Parkinson Foundation, se trata de un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo y que impacta principalmente sobre las neuronas productoras de dopamina ubicadas en una región cerebral conocida como sustancia negra.

A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer distintos síntomas motores y no motores que afectan la calidad de vida de quienes la padecen. Algunos de ellos suelen manifestarse años antes del diagnóstico.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años tras batallar por más de una década contra el Parkinson. (Foto: NA)

¿Cuáles son los principales síntomas del Parkinson?

La Parkinson Foundation señala que entre los síntomas más frecuentes se encuentran la lentitud de movimientos, conocida como bradicinesia, la rigidez muscular, los problemas de equilibrio y los temblores involuntarios.

Sin embargo, existen señales tempranas que muchas veces pasan desapercibidas. Entre ellas figuran:

Pérdida del olfato

Cambios repentinos en la escritura.

Dificultades para dormir.

Movimientos bruscos durante el sueño.

Los especialistas también advierten que algunas personas experimentan una reducción notable en el tamaño de su letra al escribir, un signo que puede aparecer en las etapas iniciales de la enfermedad.

¿Qué es lo primero que le empieza a temblar a una persona con Parkinson?

Uno de los síntomas más característicos del Parkinson son los temblores. De acuerdo con los especialistas, suelen comenzar de manera leve y progresiva, generalmente cuando la persona se encuentra en reposo.

Las primeras partes del cuerpo donde suelen aparecer son los dedos y las manos. Con el tiempo, estos movimientos involuntarios también pueden extenderse al mentón, los labios y las piernas.

No obstante, los expertos recuerdan que no todos los temblores están relacionados con esta enfermedad. El estrés, el cansancio, determinadas lesiones o algunos medicamentos también pueden provocarlos, por lo que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud.

Murió el Indio Solari: la enfermedad que padecía el ícono del rock argentino

El Indio Solari hizo público su diagnóstico de Parkinson en 2016. A partir de entonces, habló en diversas entrevistas sobre las dificultades que le generaba la enfermedad y cómo afectaba su desempeño arriba de los escenarios.

El Indio Solari hizo público su diagnóstico de Parkinson en 2016. (Foto: Archivo)

Con el avance del trastorno, el músico redujo sus apariciones públicas y finalmente se retiró de los recitales masivos. Pese a ello, continuó participando en proyectos musicales y mantuvo un estrecho vínculo con sus seguidores.