El clima en Buenos Aires está a punto de cambiar con el regreso de la temporada de lluvias. Tras varias semanas sin precipitaciones y con temperaturas cálidas por las tardes, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por el ingreso de una fuerte tormenta.

El diluvio se extenderá por 48 horas y desde el SMN emitieron una alerta amarilla para el AMBA por las fuertes ráfagas de viento.

Qué localidades están bajo alerta por la tormenta

El organismo meteorológico informó que durante la noche del sábado ingresará un fuerte temporal a la provincia de Buenos Aires tras varias horas de fuertes vientos.

Las nubes negras darán paso a un fin de semana de alta humedad y la abundante caída de agua se prolongará por todo el domingo.

Las condiciones climáticas serán hostiles y las localidades bajo alerta meteorológica son:

CABA

La Plata

La Costa Atlántica

Zárate

San Antonio de Areco

9 de Julio

Las Flores

Tandil

Junín

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene con mañanas frescas marcadas por temperaturas de 1 dígito y tardes soleadas.

Desde el SMN publicaron el pronóstico extendido del clima en donde informaron que durante el jueves y viernes habrá una mínima de 14° y una máxima de 16°.

El sábado llegarán las lluvias que se prolongarán hasta el domingo con mínimas de 14°.