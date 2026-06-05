El rock argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años.

El fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes 5 de junio tras batallar contra una dura enfermedad durante casi una década.

Según los primeros trascendidos, el cuerpo habría sido encontrado en su casa de Parque Leloir en la madrugada de este viernes.

¿De qué murió el Indio Solari?

En 2016, el artista reveló públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento y que con el paso de los años condicionó cada vez más su actividad artística. El propio músico habló en varias oportunidades sobre el impacto que tuvo el diagnóstico en su vida.

El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años de edad. (Foto: Archivo)

El avance de la enfermedad lo llevó a alejarse de los escenarios y, finalmente, a confirmar su retiro de las presentaciones en vivo.

A pesar de ello, continuó vinculado a la música a través de nuevos proyectos y colaboraciones, manteniendo intacta la conexión con sus seguidores hasta sus últimos días. Su obra y sus canciones permanecerán como parte fundamental de la historia del rock argentino.

La trayectoria del Indio Solari y sus grandes éxitos

Nacido en Paraná y criado en La Plata, Solari alcanzó la fama como fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en un fenómeno masivo desde fines de los años setenta. Junto a Los Redondos construyó una identidad artística única y un vínculo inquebrantable con su público.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran “Ji ji ji”, “Un ángel para tu soledad”, “Juguetes perdidos”, “La bestia pop”, “Un poco de amor francés”, “Motorpsico” y “Vencedores vencidos”.

Tras la separación del grupo en 2001, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con temas como “El tesoro de los inocentes”, consolidando aún más su legado musical.