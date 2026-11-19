El SMN advirtió sobre el avance de un frente de inestabilidad que afectará con precipitaciones, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Un marcado sistema de mal tiempo impactará sobre tres provincias del oeste y el centro del país durante este jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno provocará tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas intensas y probable caída de granizo en Neuquén, San Luis y Mendoza, extendiéndose durante varios tramos del día antes de dar paso a una mejora gradual de las condiciones hacia el viernes 20.

Cómo estará el clima en Neuquén durante el jueves 19 y el viernes 20

Neuquén será la jurisdicción más afectada por la intensidad de las ráfagas y las precipitaciones durante este jueves 19 de noviembre. Con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C, la jornada comenzará con lluvias aisladas por la mañana (10% a 40% de probabilidad, 13°C y viento del noroeste de 13 a 22 km/h), pero se agravará hacia la segunda mitad del día.

Durante la tarde se desarrollarán tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, alcanzando una temperatura máxima de 24°C, viento del sector oeste de 23 a 31 km/h y ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h. Durante este momento del día se prevé caída de granizo por un corto lapso de tiempo.

Hacia la noche, continuarán las tormentas con idéntica probabilidad de lluvia (40% a 70%) y un descenso térmico hasta los 20°C, mientras que el viento del oeste cobrará mayor intensidad con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas aún más fuertes que alcanzarán entre los 60 y 69 km/h.

El fenómeno provocará tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas intensas y probable caída de granizo en Neuquén, San Luis y Mendoza. Fuente: SMN

Para el viernes 20 de noviembre, cesarán las tormentas en territorio neuquino (con apenas un 0% a 10% de probabilidad de lluvia en la madrugada y 0% el resto del día), aunque persistirá el viento fuerte con ráfagas de 42 a 50 km/h desde la madrugada hasta la tarde y temperaturas que irán de los 13°C de mínima a los 23°C de máxima.

Qué pasará en San Luis con las tormentas de este jueves 19

En segundo lugar, por persistencia del fenómeno se ubica San Luis, donde las tormentas con actividad eléctrica se sostendrán de manera ininterrumpida durante los cuatro tramos del jueves 19 de noviembre, con una probabilidad de precipitación ubicada entre el 40% y el 70% en toda la jornada.

Los registros térmicos oscilarán entre los 15°C de mínima en la madrugada y los 26°C de máxima por la tarde, acompañados por vientos del sector noreste, sureste y norte de entre 13 y 22 km/h, que alcanzarán los 23 a 31 km/h en horas vespertinas.

Recién hacia el viernes 20 de noviembre volverá la estabilidad a la capital puntana, con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias casi nula (0% a 10%), una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Cómo evolucionará el tiempo en Mendoza durante las próximas horas

Finalmente, Mendoza presentará un escenario de inestabilidad algo más moderado en cuanto a la probabilidad de lluvias, aunque también bajo alerta por tormentas aisladas y ráfagas.

Durante el jueves 19 de noviembre, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, se esperan tormentas aisladas tanto por la mañana (20°C y viento leve del sur de 7 a 12 km/h) como durante la tarde (27°C, viento del oeste de 23 a 31 km/h) y la noche (22°C, viento del este de 23 a 31 km/h), manteniendo en todos los períodos una probabilidad de precipitación de entre el 10 % y el 40% y ráfagas de 42 a 50 km/h desde la tarde.