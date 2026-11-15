Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas en sectores costeros del sureste de Texas.

El sureste de Texas tendrá lluvias y tormentas este domingo 15 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Houston/Galveston advierte sobre posibles inundaciones repentinas, especialmente cerca de la costa.

El pronóstico oficial actualizado concentra el riesgo de tormentas fuertes o severas en sectores costeros y marítimos.

Qué zonas presentan mayor riesgo

La preocupación incluye los alrededores de la bahía de Matagorda. Durante la madrugada, las playas de los condados de Matagorda y Brazoria ya habían recibido entre 25 y 76 milímetros.

Las mareas elevadas dificultarán el drenaje. Aunque el riesgo de inundaciones es mayor cerca de la costa, también pueden registrarse anegamientos localizados tierra adentro.

Cuánta lluvia se espera y cómo seguirá el clima

El pronóstico contempla entre 25 y 51 milímetros en el interior y entre 51 y 102 milímetros en zonas costeras, con sectores que podrían superar los 152 milímetros.

El mayor riesgo se concentra cerca de la costa, según el pronóstico oficial. Shutterstock

Cerca de la costa, la intensidad podría alcanzar entre 51 y 76 milímetros por hora.

La banda de precipitaciones avanzará durante el día. La lluvia moderada debería terminar hacia el comienzo de la noche, aunque podrían persistir lloviznas.

Los vientos costeros y marítimos fuertes continuarán hasta el lunes.