El sureste de Texas tendrá lluvias y tormentas este domingo 15 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Houston/Galveston advierte sobre posibles inundaciones repentinas, especialmente cerca de la costa.
El pronóstico oficial actualizado concentra el riesgo de tormentas fuertes o severas en sectores costeros y marítimos.
Qué zonas presentan mayor riesgo
La preocupación incluye los alrededores de la bahía de Matagorda. Durante la madrugada, las playas de los condados de Matagorda y Brazoria ya habían recibido entre 25 y 76 milímetros.
Las mareas elevadas dificultarán el drenaje. Aunque el riesgo de inundaciones es mayor cerca de la costa, también pueden registrarse anegamientos localizados tierra adentro.
Cuánta lluvia se espera y cómo seguirá el clima
El pronóstico contempla entre 25 y 51 milímetros en el interior y entre 51 y 102 milímetros en zonas costeras, con sectores que podrían superar los 152 milímetros.
Cerca de la costa, la intensidad podría alcanzar entre 51 y 76 milímetros por hora.
La banda de precipitaciones avanzará durante el día. La lluvia moderada debería terminar hacia el comienzo de la noche, aunque podrían persistir lloviznas.
Los vientos costeros y marítimos fuertes continuarán hasta el lunes.