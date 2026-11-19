Hace varios años, leyendo una de las cartas de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway, me topé con una frase que me dejó pensando. Está en la sección Businesses: The Great, the Good and the Gruesome, de su carta de 2007, y dice así: “Si un negocio necesita una superestrella para producir grandes resultados, el negocio en sí no puede considerarse grande.”

La anoté en una de mis libretas y cada tanto vuelvo a ella, porque toca algo que veo todo el tiempo en dueños de negocio: confundimos ser indispensables con haber construido un buen negocio.

Cuando todo pasa por vos

Pensá en cómo funciona hoy tu negocio. Cada decisión, cada venta, cada problema y cada aprobación. Si todo eso tiene que pasar por vos, quizás el negocio funciona porque vos lo sostenés. Y eso es muy distinto a que pueda sostenerse solo .

Desde adentro se siente como compromiso: estás en todo, respondés todo, nada se te escapa. Pero lo que en realidad se está construyendo es una dependencia.

Buffett lo explica con un ejemplo muy claro. Un consultorio liderado por el mejor neurocirujano de la ciudad puede ganar muchísimo, y aun así eso dice muy poco de su futuro. Su ventaja se va el día que se va el cirujano.

Con muchos negocios pasa exactamente lo mismo: el cliente le compra a una persona, el equipo espera lo que esa persona decide y todo el conocimiento vive en una sola cabeza.

Fuente: Imagen generada con IA

El talento no alcanza para construir un gran negocio

Una persona talentosa puede conseguir resultados extraordinarios. Eso no está en discusión. Pero un gran negocio no debería depender para siempre de que alguien haga cosas extraordinarias.

El problema de ser la superestrella es que funciona. Los resultados llegan, los clientes están contentos y cada problema que resolvés confirma que sabés lo que hacés.

Entonces no hay motivo aparente para cambiar nada. Hasta que el negocio crece y vos no. El día sigue teniendo las mismas horas, la energía tiene un límite, y lo que antes era tu mayor fortaleza se convierte en el techo. Si el negocio depende 100% de vos, no es negocio.

Lo que se construye cuando dejás de sostener todo

Construir un negocio que no dependa de vos empieza por algo concreto: que lo que sabés deje de vivir solo en tu cabeza. Que tus criterios estén escritos y el equipo pueda decidir con ellos. Que tus clientes confíen en la forma de trabajar de tu empresa, además de confiar en vos.

Cuando eso pasa, las personas de tu equipo crecen, porque por fin tienen espacio para hacerlo. Y vos recuperás algo que la superestrella nunca tiene: tiempo para pensar hacia dónde va el negocio, y tiempo para la vida que ese negocio debería habilitar.

El ejercicio de esta semana

Elegí una sola decisión que hoy tomás vos y que se repite: aprobar un descuento, responder un tipo de reclamo, definir una prioridad. Escribí cómo la tomás, qué mirás para decir que sí o que no, y compartilo con alguien de tu equipo. Asi vas construyendo ese criterio como algo del negocio que vive fuera de tu cabeza.

Y hacete la pregunta que me dejó a mí esa carta: ¿estás construyendo un negocio que crece con vos o uno que no puede funcionar sin vos?