A falta de pocos días para el Día de la Soberanía Nacional, los argentinos ya miran los feriados de diciembre para programar alguna escapada aprovechando los días de sol.

En este contexto, el feriado del martes 8 no se trasladará, ya que la Ley 27.399 lo establece como inamovible.

¿Hay fin de semana largo en diciembre?

El calendario señala que el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María. La Ley 27.399 de Feriados Nacionales y Fines de Semana Largos regula el traslado de los asuetos, y también determina cuáles son inamovibles y trasladables.

La normativa establece que el martes 8 es un feriado no trasladable, por lo que no se moverá al lunes 7 o al viernes 11.

Sin embargo, habrá fin de semana largo por la Resolución 164/2025. La Jefatura de Gabinete de Ministros estableció los días no laborables por fines turísticos. El lunes 7 de diciembre es uno de ellos, de forma que unido al feriado del martes 8 formará un fin de semana de cuatro días.

Por orden de la Ley 27.399: no se traslada el feriado del martes 8 de diciembre, pero habrá fin de semana largo.

¿Cuál es la diferencia entre feriados inamovibles y trasladables?

Los feriados inamovibles son aquellos que deben celebrarse en la fecha que establece la ley y no pueden trasladarse a otro día. Entre ellos se encuentra el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, por lo que en 2026 se celebrará el martes 8.

Por orden de la Ley 27.399: no se traslada el feriado del martes 8 de diciembre, pero habrá fin de semana largo. Shutterstock

En cambio, los feriados trasladables son aquellos que pueden cambiar de fecha según el día de la semana en el que caigan. La Ley 27.399 de Feriados Nacionales y Fines de Semana Largos establece cuáles pertenecen a cada categoría.

En el caso de los feriados trasladables, la ley establece que si caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior, mientras que si caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Además, desde el Decreto 614/2025, los feriados trasladables que coincidan con un sábado o domingo pueden trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

Por eso, el 8 de diciembre no cambia de fecha en 2026: es un feriado inamovible y cae martes. El lunes 7, en cambio, será día no laborable con fines turísticos, una categoría diferente establecida por la Resolución 164/2025. De esta manera, ambos días conformarán un fin de semana largo de cuatro días junto con el sábado 5 y el domingo 6.