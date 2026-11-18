Viaje gratis en subte para jubilados, pensionados y retirados: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo paso a paso

Los jubilados, pensionados y retirados porteños ya pueden viajar gratis en subte solo con el DNI. En lugar de la tarjeta SUBE, alcanza con escanear el código de barras del documento en el molinete.

Así lo informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que implementa este sistema dentro del programa de boleto gratuito.

Sin embargo, el beneficio no se activa solo y primero debe tramitarse.

Cuáles son los requisitos para viajar gratis en subte con el DNI

El programa alcanza a las personas que cumplan estas condiciones:

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Cobrar hasta 2,5 veces el haber mínimo , que con los $444.158,46 de noviembre equivale a unos $1.110.396 .

Declarar que no recibís otros ingresos, aparte de los haberes previsionales.

Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan. https://t.co/K0YH86fALD — Jorge Macri (@jorgemacri) November 2, 2026

El pase rige todos los días y durante todo el horario de funcionamiento de la red de subte.

Lo curioso es que el DNI funciona como soporte del beneficio, sin depender de la tarjeta SUBE ni de una aplicación ni de una tarjeta especial.

Viaje gratis en subte para jubilados, pensionados y retirados: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo solo con DNI. Imagen ilustrativa generada con IA (El Cronista)

Cómo tramitar el boleto gratuito paso a paso

La gestión tiene dos vías:

Online: completar el formulario “Boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados” en buenosaires.gob.ar .

Presencial: acercarse, sin turno previo, a las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

En cualquiera de los dos casos, la persona debe informar estos datos:

Nombre y apellido, dirección y teléfono.

Número de CUIL .

Foto del DNI y del último recibo de haberes.

Una vez aprobada la solicitud, la Ciudad envía una notificación por WhatsApp. Recién la persona puede usar el DNI en los molinetes.

Solo se debe pasar por los molinetes Multipago habilitados en las estaciones y escanear el código de barras del DNI en el validador.

En este contexto, la medida simplifica el uso del subte para un grupo que antes dependía solo de la tarjeta o de una aplicación.