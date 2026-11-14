Se esperan temperaturas bajo cero desde el sábado 14 de noviembre: el NWS emitió alertas por heladas en 6 estados de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió advertencias por heladas (freeze warning) ante el pronóstico de temperaturas inferiores a los 32°F, equivalentes a 0°C, durante la madrugada y primeras horas del domingo 15 de noviembre.

Los avisos alcanzan a distintas localidades del sur y sureste del país, donde las condiciones meteorológicas podrían afectar cultivos, plantas y otras superficies expuestas al frío. De acuerdo con los reportes oficiales, algunas zonas podrían registrar temperaturas de hasta 24 °F (-4,4 °C).

¿Qué estados están bajo la alerta Freeze Warning?

El tablero nacional de alertas del National Weather Service registra advertencias por heladas en seis estados:

Alabama : las alertas alcanzan sectores del centro, norte y sur del estado. En algunas localidades se esperan temperaturas de hasta 27 °F (-2,8 °C).

Mississippi: hay advertencias para distintas localidades del centro del estado, con temperaturas mínimas previstas de 28 °F (-2,2 °C).

Georgia : las alertas comprenden sectores del norte, centro y otras regiones. En algunas localidades podrían registrarse temperaturas de hasta 24 °F (-4,4 °C).

Florida: el aviso alcanza los condados de Appling, Bacon, Coffee y Jeff Davis, con temperaturas previstas de hasta 31 °F (-0,6 °C).

Carolina del Norte: hay advertencias para localidades del centro y este del estado, donde se esperan temperaturas de entre los 20 °F y los primeros 30 °F.

Carolina del Sur: los avisos abarcan sectores del centro y sureste, con temperaturas cercanas a los 30 °F (-1,1 °C).

El National Weather Service advirtió sobre temperaturas de congelación que podrían afectar cultivos y plantas. Las alertas alcanzan a localidades del sur y sureste del país. ChatGPT imagen ilustrativa

¿Hasta cuándo estarán vigentes las advertencias por heladas?

Las alertas tienen distintos periodos de vigencia según la ubicación. En varios sectores de Alabama y Mississippi, las advertencias comenzarán durante la medianoche del sábado 14 y se extenderán hasta las 8 a.m. del domingo 15 de noviembre.

En Georgia y Carolina del Sur, algunos avisos permanecerán activos desde la 1 a.m. hasta las 9 a.m. del domingo. En Florida, la advertencia para los condados alcanzados regirá entre las 2 a. m. y las 9 a. m.

Por su parte, en Carolina del Norte, los horarios varían según la localidad, aunque algunas advertencias se extenderán hasta las 8 o 9 a. m. del domingo.

¿Qué temperaturas pueden provocar daños en los cultivos y plantas?

El NWS explica que una advertencia por helada se emite cuando se pronostican temperaturas inferiores a los 31°F durante un periodo prolongado.

Este umbral puede provocar daños en determinados cultivos comerciales y plantas residenciales. El riesgo aumenta cuando los registros descienden por debajo de los 28°F (-2,2°C) durante varias horas.

Por este motivo, el NWS recomienda cubrir las plantas delicadas, proteger las cañerías expuestas y tomar precauciones antes de la llegada de las temperaturas más bajas.