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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió advertencias por heladas (freeze warning) ante el pronóstico de temperaturas inferiores a los 32°F, equivalentes a 0°C, durante la madrugada y primeras horas del domingo 15 de noviembre.

Los avisos alcanzan a distintas localidades del sur y sureste del país, donde las condiciones meteorológicas podrían afectar cultivos, plantas y otras superficies expuestas al frío. De acuerdo con los reportes oficiales, algunas zonas podrían registrar temperaturas de hasta 24 °F (-4,4 °C).

Helada.Florida espera una nueva lluvia de iguanas ante la llegada de una ola de frío con temperaturas inusualmente bajas
Pronóstico extendido.Se aproxima una tormenta helada con lluvias prolongadas desde el fin de semana del 14 al 18 de noviembre: el NWS confirmó las primeras heladas generalizadas en algunas zonas de Estados Unidos

¿Qué estados están bajo la alerta Freeze Warning?

El tablero nacional de alertas del National Weather Service registra advertencias por heladas en seis estados:

  • Alabama: las alertas alcanzan sectores del centro, norte y sur del estado. En algunas localidades se esperan temperaturas de hasta 27 °F (-2,8 °C).
  • Mississippi: hay advertencias para distintas localidades del centro del estado, con temperaturas mínimas previstas de 28 °F (-2,2 °C).
  • Georgia: las alertas comprenden sectores del norte, centro y otras regiones. En algunas localidades podrían registrarse temperaturas de hasta 24 °F (-4,4 °C).
  • Florida: el aviso alcanza los condados de Appling, Bacon, Coffee y Jeff Davis, con temperaturas previstas de hasta 31 °F (-0,6 °C).
  • Carolina del Norte: hay advertencias para localidades del centro y este del estado, donde se esperan temperaturas de entre los 20 °F y los primeros 30 °F.
  • Carolina del Sur: los avisos abarcan sectores del centro y sureste, con temperaturas cercanas a los 30 °F (-1,1 °C).
El National Weather Service advirtió sobre temperaturas de congelación que podrían afectar cultivos y plantas. Las alertas alcanzan a localidades del sur y sureste del país.
El National Weather Service advirtió sobre temperaturas de congelación que podrían afectar cultivos y plantas. Las alertas alcanzan a localidades del sur y sureste del país.ChatGPT imagen ilustrativa

¿Hasta cuándo estarán vigentes las advertencias por heladas?

Las alertas tienen distintos periodos de vigencia según la ubicación. En varios sectores de Alabama y Mississippi, las advertencias comenzarán durante la medianoche del sábado 14 y se extenderán hasta las 8 a.m. del domingo 15 de noviembre.

En Georgia y Carolina del Sur, algunos avisos permanecerán activos desde la 1 a.m. hasta las 9 a.m. del domingo. En Florida, la advertencia para los condados alcanzados regirá entre las 2 a. m. y las 9 a. m.

Por su parte, en Carolina del Norte, los horarios varían según la localidad, aunque algunas advertencias se extenderán hasta las 8 o 9 a. m. del domingo.

¿Qué temperaturas pueden provocar daños en los cultivos y plantas?

El NWS explica que una advertencia por helada se emite cuando se pronostican temperaturas inferiores a los 31°F durante un periodo prolongado.

Este umbral puede provocar daños en determinados cultivos comerciales y plantas residenciales. El riesgo aumenta cuando los registros descienden por debajo de los 28°F (-2,2°C) durante varias horas.

Por este motivo, el NWS recomienda cubrir las plantas delicadas, proteger las cañerías expuestas y tomar precauciones antes de la llegada de las temperaturas más bajas.