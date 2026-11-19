El Senado debatirá este jueves el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, el cual ya recibió media sanción de Diputados y consiguió dictamen de mayoría por parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

La iniciativa llega al Senado después de una negociación que permitió reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen, pero en las últimas horas volvió a quedar expuesta una diferencia dentro del oficialismo.

La senadora Patricia Bullrich busca sostener el acuerdo parlamentario que permitió avanzar con el proyecto y ratificó que el Senado está preparado para tratar la iniciativa.

Según consignó El Cronista, más allá de los reparos del área económica, el proyecto saldría tal cual fue sancionado en Diputados.

La normativa busca dar carácter permanente a los principales beneficios de la emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793), que vence el 31 de diciembre de 2026.

Ley de Discapacidad: qué cambiaría para las pensiones y prestaciones con la aprobación definitiva

El proyecto modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la pensión no contributiva a personas de 70 años o más , a quienes estén imposibilitados para trabajar y a personas con discapacidad sin cobertura previsional.

Para la pensión por discapacidad, los requisitos serían:

Acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y presentar el DNI.

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros deberán acreditar cinco años de residencia legal, mínima y continuada, previos a la solicitud.

No percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles , medidos de forma individual y no por grupo familiar.

No cobrar otra jubilación, retiro, pensión (contributiva o no) ni la AUH con discapacidad o la asignación familiar correspondiente.

Aprobar una evaluación socioeconómica, según lo que establezca la reglamentación.

Además, quien sea propietario de una vivienda deberá acreditar que es su única vivienda familiar . Las pensiones por invalidez laboral seguirán regidas por sus propias normas.

También mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a la prestación y garantiza la cobertura médica para los titulares de las pensiones a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace.

Qué cambiará para las pensiones y prestaciones si logra su aprobación definitiva

Pensión por Discapacidad: cuánto se cobra y cómo se actualiza

La iniciativa conserva las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica la compatibilidad de ese beneficio con el empleo registrado y el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

De este modo, el proyecto mantiene el monto actual: 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, tanto para la pensión por discapacidad como para la de invalidez laboral, con actualización según el SIPA.

Además, los aranceles de las prestaciones se actualizarían de forma automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, y continuaría el nomenclador único para los servicios del sector.

Pensión y trabajo formal: ya no serían excluyentes

Uno de los cambios centrales es que los titulares podrán tener un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, mientras sus ingresos no lleguen a los dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende mientras dure esa situación.

Cuando termine la relación laboral, cualquiera sea la causa, o los ingresos vuelvan a quedar por debajo del tope, el titular podrá pedir la rehabilitación, que rige desde la fecha de la solicitud.

Auditorías con garantías

Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, hará auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos. Podrá cruzar datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer.

Si el cruce detecta un incumplimiento, deberá notificar a la persona, informar los motivos y darle un plazo para presentar su descargo. Vencido ese plazo, se podrá suspender la prestación de manera preventiva.

Los cambios que introduce el proyecto de ley de discapacidad.

Salud, financiamiento y deudas con prestadores

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la Ley 24.901.

En materia de fondos, el gasto se cubriría inicialmente con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con compensaciones de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro). El presupuesto del área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores.