Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo incluyó a distintos sectores de la provincia en su pronóstico de advertencia meteorológica.

La previsión anticipa un escenario de inestabilidad, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del mapa oficial y prestar atención a los cambios que pueda presentar el pronóstico durante los dos días.

Alerta amarilla por tormentas este jueves 19 y viernes 20 en Misiones

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para diferentes sectores de Misiones durante este jueves y viernes.

Duración de la alerta amarilla por tormentas en Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La advertencia contempla fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes, en especial por la intensidad de las precipitaciones y la posibilidad de ráfagas fuertes.

Según el pronóstico, las condiciones adversas podrán desarrollarse durante la mañana y tarde del jueves; mientras que para el viernes se estima que los fenómenos afectarán a la provincia desde la madrugada hasta la noche.

Granizo, actividad eléctrica y lluvias de hasta 70 milímetros: qué dice el pronóstico

El SMN emitió una alerta amarilla en la provincia de Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El SMN estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados. Las lluvias podrían concentrarse en períodos cortos y presentar variaciones de intensidad según la zona.

A su vez, el desarrollo de las tormentas podría estar acompañado por:

Ocasional caída de granizo.

Frecuente actividad eléctrica.

Ráfagas intensas de viento.

Precipitaciones de entre 30 y 70 milímetros en cortos períodos.

Tormentas fuertes o localmente severas.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y anegamientos temporarios en los sectores donde las precipitaciones alcancen mayor intensidad.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las recomendaciones del SMN

Ante una alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones durante los fenómenos meteorológicos. Las medidas apuntan a reducir la exposición a las lluvias intensas y las ráfagas de viento.

El organismo aconseja: