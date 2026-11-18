El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para las provincias de Mendoza, La Pampa y Chubut este miércoles 18 de noviembre.
Según el organismo, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas “podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas”.
En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
Mendoza
- General Alvear.
- Zona baja de San Rafael.
- Zona baja de Malargüe.
La Pampa
- Chical Co.
- Puelén.
Chubut
- Meseta de Cushamen.
- Meseta de Futaleufú.
- Meseta de Languiñeo.
- Meseta de Tehuelches.
- Este de Mártires.
- Este de Telsen.
- Gaiman.
- Meseta de Biedma.
- Meseta de Florentino Ameghino.
- Meseta de Rawson.
- Cordillera de Futaleufú.
- Cordillera de Languiñeo.
- Cordillera de Tehuelches.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en CABA
Según el SMN, el clima en Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 19°C con cielo mayormente nublado el resto de la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche este miércoles.
En tanto el jueves, la máxima será 29°C y la mínima de 18°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.