Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 18 de noviembre: abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en Mendoza, La Pampa y Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para las provincias de Mendoza, La Pampa y Chubut este miércoles 18 de noviembre.

Según el organismo, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas “podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas”.

En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Mendoza

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

Zona baja de Malargüe.

La Pampa

Chical Co.

Puelén.

Chubut

Meseta de Cushamen.

Meseta de Futaleufú.

Meseta de Languiñeo.

Meseta de Tehuelches.

Este de Mártires.

Este de Telsen.

Gaiman.

Meseta de Biedma.

Meseta de Florentino Ameghino.

Meseta de Rawson.

Cordillera de Futaleufú.

Cordillera de Languiñeo.

Cordillera de Tehuelches.

Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 18 de noviembre: abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en Mendoza, La Pampa y Chubut. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

Según el SMN, el clima en Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 19°C con cielo mayormente nublado el resto de la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche este miércoles.

En tanto el jueves, la máxima será 29°C y la mínima de 18°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.