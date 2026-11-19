Mercado Libre y Carrefour Argentina anunciaron un inusual acuerdo de colaboración .

La empresa líder de comercio electrónico y el mayor jugador supermercadista local entregarán los pedidos en un período de hasta 45 minutos, según informaron en un comunicado.

“La propuesta permite comprar una amplia variedad de productos de la cadena directamente desde la plataforma y recibirlos en el domicilio en menos de una hora, sumando una alternativa más rápida para resolver las compras cotidianas”, destacaron en un comunicado.

Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina

La opción estará disponible inicialmente en zonas de CABA y GBA . “Se prevé ampliar progresivamente a más tiendas de Carrefour, consolidando la operación en AMBA y evaluando su expansión a otras localidades del país”, puntualizaron.

Los clientes pueden elegir entre todo el surtido de Carrefour, incluyendo alimentos secos, frescos y congelados, carnes, frutas, verduras y artículos de limpieza, entre otros productos.

Para realizar una compra, los usuarios tienen que ingresar a la categoría supermercado de Mercado Libre , disponible tanto en la App como también en web. Allí pueden ingresar directamente a la tienda Carrefour más cercana, ver la oferta de productos y el tiempo estimado de entrega según su domicilio.

Mercado Libre gestiona directamente la preparación en la tienda y la entrega hasta el hogar del comprador. Además, los suscriptores de Meli+ cuentan con envío gratis en compras superiores a $ 39.990.

“Queremos ofrecer a todos los compradores de Mercado Libre la experiencia más completa y eficaz para simplificar su día a día. Las entregas en minutos nos permiten dar un nuevo paso en esa dirección y sumar una solución para sus necesidades diarias. Junto a Carrefour, ofrecemos ahora la posibilidad de que nuestros usuarios puedan hacer sus compras de supermercado y recibirlas en minutos, con la variedad de productos de la cadena y la experiencia de nuestra plataforma.”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

“En Carrefour, buscamos acompañar la evolución de los hábitos de compra de nuestros clientes con soluciones innovadoras. A través de nuestra app y en la web de Carrefour Argentina ya contamos con una experiencia con entregas en menos de una hora, y la expansión de la alianza con Mercado Libre nos permite llevarla a un nuevo canal. Así, combinamos la potencia de dos compañías líderes para ofrecer productos de la mejor calidad al mejor precio y una solución de compra conveniente para los clientes”, expresó Leonardo Arcas, Director de Ventas, Marketing y Transformación Digital.

Argentina aporta cerca del 18% de la facturación total de Mercado Libre en los últimos 12 meses (u$s 6970 millones sobre un total cercano a u$s 38.530 millones a septiembre de 2026), lo que la ubica como su tercer mercado por ingresos detrás de Brasil y México.

En el segundo trimestre de 2026, Argentina facturó u$s 1839 millones (un crecimiento de 20% interanual), por detrás de Brasil (u$ 5530 millones) y México (US$ 2337 millones).

Durante el primer semestre, Carrefour facturó en la Argentina el equivalente a 1818 millones de euros (más de u$s 2070 millones), frente a unas ventas globales de 43.789 millones de euros. Esto implica que el negocio argentino representa alrededor del 4,2% de la facturación mundial del grupo.

La filial local de la empresa francesa estuvo en venta, pero no hubo acuerdo con los potenciales compradores. En la presentación de sus resultados semestrales, la cadena francesa notó que tuvo un crecimiento en los volúmenes de los productos que despacha en Argentina. Y que es la primera vez que esto sucede desde diciembre de 2023.