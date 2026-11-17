El pronóstico también contempla vientos fuertes, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz durante este lunes. (Imagen ilustrativa)

El frío continuará afectando a distintas regiones de México durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de Conagua. El avance del frente frío número 6 y la masa de aire polar asociada provocarán un descenso de las temperaturas, principalmente en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Durante las madrugadas se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. También se prevén registros de 0 a 5 grados en áreas montañosas de varios estados del norte y centro, incluida la Ciudad de México.

El pronóstico también contempla vientos fuertes, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz durante este lunes. El SMN señaló que el sistema frontal seguirá desplazándose sobre el norte y noreste, mientras la masa de aire polar favorecerá el descenso térmico.

Frío en México: dónde se esperan temperaturas de -5 a 0 grados

Las temperaturas de -5 a 0 grados están previstas durante las madrugadas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. El pronóstico extendido también contempla registros dentro de ese rango durante las madrugadas de los días siguientes en las regiones montañosas señaladas.

Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El descenso de temperaturas está relacionado con la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 6. El SMN prevé que sus efectos se extiendan hacia regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

El descenso de temperaturas está relacionado con la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 6. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En contraste con las condiciones frías de las zonas serranas, algunas entidades mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados, entre ellas Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que muestra el marcado contraste térmico que tendrá el país.

Vientos de 50 a 70 km/h: estados que tendrán fuertes rachas

El pronóstico de vientos de 50 a 70 km/h se concentra inicialmente en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para este lunes 16 de noviembre, el SMN prevé un evento de Norte de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en ambas zonas costeras.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que otras regiones del país tendrán vientos de menor intensidad. El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución del frente frío número 6 y de un nuevo sistema frontal que se aproximará al noroeste.

El pronóstico extendido indica que el martes 17 de noviembre las rachas podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en Veracruz y el Istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en la costa de Tamaulipas se esperan rachas de 50 a 70 km/h.

Qué otros efectos tendrá el frente frío en México

Además del frío y los fuertes vientos, el sistema frontal favorecerá lluvias de distinta intensidad. Para este lunes se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, además de precipitaciones muy fuertes en áreas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Chiapas.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante los días siguientes, el frente frío número 6 continuará desplazándose y posteriormente se aproximará otro sistema frontal al noroeste de México. El pronóstico contempla que las temperaturas comiencen a recuperarse hacia el jueves en algunas regiones del norte, noreste, centro y oriente, mientras persistirán lluvias y vientos en distintas zonas del país.