Diciembre suele traer consigo una agenda cargada de encuentros, reuniones con amigos y celebraciones familiares. En ese contexto, las picadas vuelven a consolidarse como una de las alternativas más elegidas para compartir sin necesidad de pasar horas en la cocina. La practicidad, la variedad de sabores y la posibilidad de servirlas en pocos minutos explican por qué siguen siendo protagonistas de las mesas de fin de año.

Pensadas para grupos de cuatro a cinco personas, estas propuestas tienen un peso aproximado de un kilogramo y están disponibles en todas las sucursales de COTO. Además, las promociones y precios pueden actualizarse cada mes según las ofertas vigentes.

Cinco opciones para acompañar los brindis y encuentros de diciembre

La propuesta incluye cinco variedades diferentes, con opciones que combinan quesos y fiambres y otras enfocadas exclusivamente en quesos. La diversidad permite adaptarse a distintos gustos, desde quienes prefieren embutidos tradicionales hasta quienes buscan una selección más centrada en productos lácteos.

Dentro de las alternativas con quesos y fiambres se destacan las siguientes:

Picada de Fiambres 1 (1 kg): $26.999.

Picada de Fiambres 2 (1 kg): $28.999.

Picada de Fiambres 3 (1 kg): $29.999.

Estas opciones reúnen distintos tipos de quesos, fiambres y productos seleccionados para ofrecer variedad en una misma bandeja. Su formato preparado permite resolver tanto una reunión improvisada como una celebración organizada con anticipación.

Foto. COTO Picada, modificada con IA por El Cronista. Fuente: COTO Picada IA

Las tablas de quesos, una opción cada vez más elegida

Para quienes prefieren una propuesta sin fiambres, también hay dos variantes centradas exclusivamente en quesos, ideales para acompañar con panes, frutos secos, dips o conservas durante el brindis de fin de año.

Las alternativas disponibles son:

Tabla de Quesos Tradicional (1 kg): $18.999.

Tabla de Quesos Especial (1 kg): $24.999.

Estas tablas incluyen una selección de quesos tradicionales, variedades especiadas y opciones con perfiles de sabor más intensos, pensadas para quienes buscan una experiencia más enfocada en este producto.

Una solución práctica para las celebraciones de fin de año

Con la llegada de las fiestas, uno de los principales desafíos suele ser organizar la comida para grupos numerosos. En ese escenario, las picadas preparadas aparecen como una alternativa simple, ya que evitan comprar ingredientes por separado y permiten tener una mesa lista en pocos minutos.

La combinación de cinco opciones diferentes, disponibilidad en todo el país y compra tanto presencial como online convierte a estas tablas en una alternativa práctica para despedidas, reuniones familiares y encuentros de fin de año donde el foco está puesto en compartir más tiempo con los invitados y menos en la preparación de la comida.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.