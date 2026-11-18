La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de obligaciones para quienes circulan por la vía pública y contempla sanciones para los conductores que no respeten las indicaciones de las autoridades. Entre ellas, se encuentra la obligación de acatar los controles y las órdenes impartidas por los agentes competentes.

Quienes ignoren la orden de detenerse durante un control policial y continúen la marcha pueden quedar alcanzados por una sanción que afecta directamente el puntaje de su licencia de conducir.

La situación puede ser todavía más grave para quienes ya acumularon infracciones y perdieron 15 de los 20 puntos iniciales del sistema de scoring.

Qué dice la Ley 24.449 sobre no detenerse ante un control policial

El artículo 13, inciso g, de la Ley 24.449 establece que todo titular de una licencia debe acatar los controles y las órdenes que imparta la autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

A su vez, el artículo 36 establece un orden de prioridad para circular por la vía pública: primero deben respetarse las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, después las señales de tránsito y, finalmente, las normas legales.

Por lo tanto, ignorar una orden de detención impartida por una autoridad puede constituir un incumplimiento de las disposiciones de tránsito.

La obligación no depende de que el control sea de rutina: los conductores deben respetar las indicaciones legítimas de los agentes mientras ejercen sus funciones.

Cuántos puntos descuentan por no respetar un control policial

licencia Imagen ilustrada con Gemini

El Decreto 437/2011, que reglamenta el sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir, establece en su Anexo I, artículo 20, una sanción específica para quienes no respeten las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación.

La normativa contempla una multa de entre 150 y 500 Unidades Fijas (UF) y la quita de cinco puntos de la licencia de conducir . El descuento también está previsto para quienes incumplan el orden de prioridad normativa, las señales de tránsito y las normas legales.

En el caso de un conductor que no se detenga ante una indicación de la autoridad y continúe circulando, la conducta puede encuadrarse en el artículo 20, siempre que se comprueben las circunstancias de la infracción.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por perder los puntos

El sistema nacional de scoring establece una base de 20 puntos para cada conductor. A medida que se confirman las infracciones contempladas en el régimen, se descuentan unidades de acuerdo con la gravedad de cada falta.

De acuerdo con el Anexo II del Decreto 437/2011, modificado por el Decreto 242/2022, la pérdida total del puntaje genera una inhabilitación temporal para conducir.

La primera vez que un conductor llega a cero puntos, queda inhabilitado durante 60 días. Si vuelve a perder la totalidad del puntaje, el período aumenta a 120 días en la segunda oportunidad y a 180 días en la tercera. Para las siguientes ocasiones, el plazo se duplica sucesivamente.

Por ejemplo, una persona que ya perdió 15 de sus 20 puntos iniciales conserva solamente cinco unidades. Si recibe una nueva sanción firme que descuenta otros cinco puntos por no respetar las indicaciones de la autoridad, llegará a cero y quedará alcanzada por la inhabilitación prevista en el régimen.