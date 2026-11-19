Multarán con hasta 5000 unidades fijas a quienes hagan publicidad que elogie conductas contrarias a la Ley de Tránsito.

La Ley de Tránsito 24.449 multa con una sanción económica a quienes realicen publicidad elogiando conductas contrarias a los fines de esta ley.

Por ejemplo, cuando alguna persona, empresa u organización incentive al público a través de un anuncio un vehículo acelerando de forma temeraria en zonas urbanas para vender potencia o adrenalina. En estos casos, se sancionará con una costosa multa.

Multarán con hasta 5000 unidades fijas a quienes hagan publicidad que elogia conductas contrarias a la Ley de Tránsito

La Ley Nacional N° 24.449 tiene como objetivo primordial la preservación de la vida humana, la integridad física, la seguridad vial, la reducción de la siniestralidad y el ordenamiento circulatorio.

Por lo tanto, cualquier publicidad que alabe, elogie, enaltezca, promueva o incentive de manera contraria los fines de la ley, serán sancionados.

Así lo confirma el artículo 2 del Decreto 779/95 de la Ley N° 24.449 que señala que “por realizar publicidad laudatoria de conductas contrarias a los fines de la Ley de Tránsito, serán sancionados con multa”.

Multarán con hasta 5000 unidades fijas a quienes hagan publicidad que elogie conductas contrarias a la Ley de Tránsito. Magnific

De cuánto es la multa

La sanción, una de las multas más severas del Anexo 2, será de 1.500 unidades U.F. (Unidades Fijas) hasta 5.000 U.F.

En cuanto al monto en pesos, el decreto permite que los mínimos y máximos de Unidades Fijas varíen según cada jurisdicción, dentro de los límites de la ley.

Además, es importante remarcar que la U.F. equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje , por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Casos específicos donde se podría sancionar a una persona

Un ejemplo para entender esta normativa es la siguiente: una marca automotriz lanza una campaña audivisual a través de la televisión mostrando al vehículo a toda velocidad atravesando una señal de tránsito de Velocidad Máxima a 30 km/h y sin respetarla.

En este caso la publicidad alaba una conducta directa de infracción, que es no respetar las señales de tránsito como lo es de Velocidad Máxima y exceder los límites que establece este cartel. Esta situación se puede interpretar como elogio a conductas en contra de la Ley de Tránsito.

En conclusión, cualquiera que realice una publicidad alabe cualquier conducta contraria a los fines de la Ley de Tránsito, recibirá una fuerte multa económica.