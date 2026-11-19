Se aproximan tormentas de larga duración el jueves 19: alerta por granizo, lluvias y ráfagas de viento en San Luis.

El clima en Argentina se mantendrá inestable durante varios días por condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por el ingreso de una fuerte tormenta con lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento para la provincia de San Luis.

Pronóstico del tiempo para San Luis, según el SMN

El organismo advirtió que durante la jornada del jueves 19 habrá un cambio brusco en las condiciones meteorológicas en la provincia de San Luis.

La alerta amarilla prevé fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La mañana comenzará con una mínima de 20° y una probabilidad de lluvias de hasta el 100% con actividad eléctrica.

Se aproximan tormentas de larga duración el jueves 19: alerta por granizo, lluvias y ráfagas de viento en San Luis. Fuente: SMN

Conforme pasen las horas, la probabilidad de precipitaciones descenderá hasta el 40% con ocasional caída de granizo y una temperatura de 26°. Por la noche, la temperatura se ubicará en 22° con vientos en dirección sur.

Las tormentas se mantendrán a lo largo de toda la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20, donde el temporal hará descender la temperatura hasta los 14° y habrá ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Se aproximan tormentas de larga duración el jueves 19: alerta por granizo, lluvias y ráfagas de viento en San Luis. Fuente: Pexels. Mari Benade

Las localidades afectadas por la alerta amarilla del SMN son:

El Trapiche

Quines

Santa Rosa del Conlara

Merlo

La Toma

Villa Reynolds

Justo Daract

Buena Esperanza

Cómo estará el clima en Buenos Aires en la semana

El pronóstico del tiempo para Buenos Aires anticipa un jueves 19 con condiciones favorables. A lo largo de la jornada no habrá probabilidad de lluvias y la temperatura máxima será de 29° con cielo despejado.

El viernes 20 regresará la inestabilidad. La mañana tendrá una mínima de 19° y durante el mediodía regresarán las lluvias. Las precipitaciones se mantendrán a lo largo de toda la jornada con una temperatura de 26°, cielo nublado y actividad eléctrica.

El fin de semana el clima volverá a estabilizarse en mínimas de 17° y máximas de 26° sin tormentas. El cielo se mantendrá despejado.