Lo ordena la Ley 26.844, las empleadas domésticas deben cobrar 31% más caro por su trabajo, si trabajan en estas provincias.

Las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar un 31% extra en sus salarios si trabajan en determinadas zonas del país. Este plus salarial representa un incremento sobre las remuneraciones correspondientes y dependerá del lugar donde se encuentra el domicilio de la relación laboral.

El adicional por zona desfavorable alcanza a quienes presten servicios en determinadas jurisdicciones y el porcentaje se aplica sobre el salario mínimo correspondiente a la categoría laboral de cada trabajadora.

Qué empleadas domésticas cobran el plus salarial del 31%

El Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares fue establecido por la Ley 26.844. El porcentaje fue elevado del 30% al 31% por la Resolución 4/2026 vigente desde el 1 de abril del corriente año.

El plus salarial corresponde a las empleadas domésticas que presten servicios en las zonas desfavorables. Según la información publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el extra debe ser pagado a quienes trabajen en las siguientes provincias:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

La normativa señala que el porcentaje se debe calcular sobre la remuneración correspondiente de la escala salarial para las trabajadoras de casas particulares independientemente de la categoría en que se encuentre registrada la empleada doméstica.

Lo ordena la Ley 26.844, las empleadas domésticas deben cobrar 31% más caro por su trabajo, si trabajan en estas provincias. Fuente: magnific

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre

Las empleadas domésticas recibirán en noviembre un incremento de 1,6% en sus salarios que será pagado en los primeros días de diciembre. La actualización surge del esquema establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El pago correspondiente también incluye el último tramo de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Se trata del 25% restante de un adicional que llegó hasta los $ 20.000 según las horas trabajadas.

Categoría Monto por hora - Personal con retiro Monto por hora - Personal sin retiro Monto mensual - Personal con retiro Monto mensual - Personal sin retiro Supervisora $ 4.923,44 $ 5.339,08 $ 614.186,76 $ 677.369,70 Personal para tareas específicas $ 4.695,59 $ 5.093,82 $ 574.828,75 $ 633.158,89 Caseros – $ 4.447,11 – $562.284,09 Asistencia y cuidado de personas $ 4.447,11 $ 4.918,66 $ 562.284,09 $ 619.810,80 Personal para tareas generales $ 4.170,52 $ 4.447,11 $ 511.639,37 $ 562.284,09

Para conocer cuánto se debe pagar a las empleadas domésticas que presten servicios en zonas desfavorables, se deberá sumar un 31% a la remuneración correspondiente según categoría. En el caso del personal para tareas generales con retiro, el mínimo es de $ 4.170,52. De esta manera, al sumar el 31% adicional, quedaría un piso salarial por hora mínimo de $ 5.463,38.

Lo ordena la Ley 26.844, las empleadas domésticas deben cobrar 31% más caro por su trabajo, si trabajan en estas provincias.

Qué otros extras pueden cobrar las empleadas domésticas

Además del adicional por zonas desfavorables, el régimen establece el cobro de un plus por antigüedad de 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

Este concepto se incorpora al de zona desfavorable. Es decir, ambos conceptos pueden acumularse y debe contemplarse al momento de liquidar los haberes.

Qué tareas realiza cada categoría de las empleadas domésticas

Para conocer qué monto corresponde cobrar por hora y de manera mensual se establecieron cinco categorías para los trabajos realizados por las trabajadoras de casas particulares: