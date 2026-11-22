La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo rachas muy fuertes de viento en el área cantábrica, el tercio este peninsular, Baleares y las montañas del centro y sur, además de un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte del país, según recogió la agencia EFE.

La llegada de altas presiones traerá una tendencia a la estabilidad en la península. Sin embargo, a primeras horas todavía predominarán las nubes, con lluvias débiles y dispersas en amplias zonas que irán cesando hasta dejar cielos poco nubosos o despejados.

La nubosidad será más persistente en el cuadrante noroeste, especialmente en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde los chubascos ocasionales se mantendrán durante casi todo el día.

Rachas muy fuertes en el Cantábrico, el Mediterráneo y Baleares

Predominará el viento moderado de componente oeste en la península y Baleares, que será fuerte, con rachas muy fuertes, en los litorales del Cantábrico, el norte de Galicia, el Mediterráneo y Baleares. En Mallorca, las rachas podrán alcanzar los 70 km/h en el norte de la isla y los 90 km/h en las cumbres.

También se esperan rachas muy fuertes en el tercio este peninsular y en las montañas del centro y sur, con especial incidencia en zonas como Gúdar y el Maestrazgo, el litoral de Tarragona y Barcelona, el interior de la Comunidad Valenciana y el norte de Alicante. El viento comenzará a amainar a partir de la tarde.

El viento soplará con rachas muy fuertes en varias zonas durante la primera mitad del día. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Temperaturas en descenso: bajadas notables en la meseta norte y el sur

Las máximas bajarán de forma generalizada, y el descenso será notable en el sur de La Mancha y en el entorno de las sierras Béticas. Solo subirán en el valle del Ebro y en los litorales del este y sureste.

Las mínimas descenderán en casi toda la península, de forma notable en la meseta norte, y en amplias zonas se registrarán al final del día. Se mantendrán sin cambios en los litorales mediterráneos y subirán en Baleares. Además, habrá heladas débiles en zonas altas de los Pirineos, el sistema Ibérico de Teruel, Guadarrama y las cumbres de los sistemas Central e Ibérico en Castilla-La Mancha.

Lluvias débiles y nieve a partir de los 1500 metros

Las precipitaciones serán débiles y se concentrarán en las primeras horas. En Galicia, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta de madrugada en el norte, y en Asturias, Cantabria, el País Vasco y Navarra las lluvias serán dispersas y tenderán a remitir a lo largo del día. En Andalucía podrán ser moderadas de madrugada, salvo en la vertiente mediterránea.

Nevará en las montañas del norte a partir de unos 1500 metros, con probables acumulados significativos a mayor altitud, y en las del centro por encima de los 2000 metros. En los Pirineos, la cota de nieve bajará a lo largo del día desde los 2400-2600 metros hasta los 1600-1800 metros.

Cielos despejados en Baleares y Canarias

Baleares tendrá cielos poco nubosos o despejados, y en las montañas del sur peninsular se formarán bancos de niebla matinales.

En Canarias habrá intervalos nubosos, sobre todo en las vertientes nordeste y este, con calima ligera en altura. Las máximas bajarán en general, mientras que las mínimas tendrán pocos cambios, salvo en las islas orientales, donde subirán. Soplará alisio moderado.