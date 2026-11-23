Las lluvias y el viento podrían complicar los viajes desde la noche del lunes en sectores de la costa oeste.

Una nueva tormenta comenzará a afectar la costa oeste de Estados Unidos desde la noche del lunes 23 de noviembre, con lluvias intensas, ráfagas de viento y nieve en las montañas. Los mayores impactos del episodio se extenderán desde la costa de Washington hasta el norte de California.

El sistema podría complicar los desplazamientos previos a Acción de Gracias. El pronóstico advierte sobre posibles demoras tanto en las rutas como en los aeropuertos, en una semana de alta circulación de viajeros.

Qué zonas recibirán las lluvias más intensas y cuánto durará la tormenta

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, el corredor de mayores precipitaciones se ubicará sobre la costa y sectores cercanos del interior, desde el norte de la bahía de San Francisco hasta el noroeste de Washington.

Durante el episodio podrían acumularse alrededor de 50 milímetros en unas 36 horas. La tormenta se desarrollará desde esa noche hasta la mañana del miércoles.

Las precipitaciones pueden generar acumulaciones temporales de agua en calles y carreteras. En el área de San Francisco, donde ya hubo lluvias abundantes durante el mes, nuevos aportes podrían renovar las inundaciones urbanas, en arroyos y en terrenos afectados por incendios.

Por qué puede complicarse la circulación antes de Acción de Gracias

El sistema recibirá humedad de un río atmosférico, una franja alargada de humedad concentrada. La combinación de lluvia, viento y nieve podría provocar demoras en la Interestatal 5 entre Seattle y Sacramento, además de afectar los desplazamientos por sectores montañosos de las interestatales 80 y 90.

Una nueva tormenta podría provocar lluvias intensas y complicaciones en las rutas de la costa oeste. Fuente: Shutterstock

La nieve se concentrará principalmente en la cordillera de las Cascadas, en Oregon y Washington. En esta ocasión, las mayores acumulaciones se esperan por encima de la altura de los pasos de montaña.

Los Ángeles y buena parte del sur de California quedarían fuera de las lluvias más intensas de este sistema. Recomiendan a quienes deban viajar consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones variarán según la zona y el momento del recorrido.