El Ejército Argentino realizó un importante ejercicio de adiestramiento militar en Misiones como parte del cierre del período de preparación operacional de nivel Gran Unidad de Combate de la XII Brigada de Monte.

Las maniobras se desarrollaron bajo el nombre de Muralla Guaraní e involucraron a distintos elementos de maniobra y apoyo de la brigada.

Según informó el Ejército Argentino, las actividades se llevaron adelante en San Javier, Itacaruaré, Arroyo del Medio y Cerro Azul. El entrenamiento incluyó un planeamiento militar en distintos niveles, operaciones aeromóviles y prácticas de tiro de combate en tres sectores simultáneos.

Ejercicio Muralla Guaraní: cómo fue el entrenamiento del Ejército con dos bandos en Misiones

El ejercicio Muralla Guaraní se desarrolló bajo la modalidad de dos bandos e incluyó una operación defensiva con acciones retardantes. Esta instancia formó parte del adiestramiento operacional de nivel Gran Unidad de Combate de la XII Brigada de Monte.

De acuerdo con la información oficial, las actividades contemplaron el planeamiento en los niveles de unidad, subunidad y sección, con el objetivo de ejercitar los procedimientos de conducción y ejecución de operaciones.

Entre las maniobras realizadas se destacaron el combate en ambiente de monte, el franqueo de cursos de agua, la instalación de obstáculos defensivos y las prácticas de contramovilidad.

Estas actividades permitieron integrar distintos procedimientos operacionales en un mismo ejercicio, con la participación de los elementos de maniobra y apoyo de la brigada.

Operaciones aeromóviles y sistemas remotamente tripulados: qué recursos utilizó el Ejército

El Ejército Argentino desplegó efectivos en distintos puntos de Misiones para realizar un ejercicio de combate en ambiente de monte. Fuente: Crédito: argentina.gob.ar

El adiestramiento también incluyó operaciones aeromóviles, que formaron parte de las actividades desarrolladas durante Muralla Guaraní.

En materia de comando y control, el Ejército utilizó sistemas remotamente tripulados multipropósito para transmitir información sobre el desarrollo de las operaciones hacia el puesto de comando principal.

Además, el despliegue requirió el traslado de material pesado hacia las zonas de operaciones mediante transporte ferroviario, un recurso logístico empleado para movilizar los medios necesarios para el entrenamiento.

Tiro de combate en tres sectores simultáneos: cómo terminó el ejercicio militar

La etapa final de Muralla Guaraní incluyó prácticas de tiro de combate en tres sectores simultáneos, ejecutadas por los elementos de maniobra de la XII Brigada de Monte.

Una vez concluidas las actividades, se realizó una instancia de crítica del ejercicio para evaluar los procedimientos utilizados e identificar aspectos de mejora. Posteriormente, se llevó adelante el repliegue del personal y de los medios hacia sus respectivos asientos de paz.

Desde el Ejército Argentino destacaron que Muralla Guaraní permitió integrar las capacidades de los distintos elementos de la XII Brigada de Monte y ejercitar los procedimientos de planeamiento, conducción y ejecución de operaciones en el ambiente particular de monte.