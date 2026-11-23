En diciembre, los jubilados cobrarán la segunda cuota del aguinaldo. El pago del Salario Anual Complementario (SAC) está regulado por el artículo 31 de la Ley del Sistema Integrado de jubilaciones y pensiones 24.241.

Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, ya se puede calcular cuánto cobrarían los adultos mayores en diciembre entre haber, aguinaldo y posible bono de refuerzo.

Qué dice la Ley 24.241 sobre el aguinaldo para los jubilados

La Ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de 1993, regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En su artículo 31, detalla que “ se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos cuotas, equivalente cada una al cincuenta por ciento ” en los meses de junio y diciembre.

En la misma línea, la normativa señala que “cuando se hubiere tenido derecho a gozar de las prestaciones sólo durante parte de un semestre, la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes”. Esto significa que, si una persona empezó a cobrar una jubilación o pensión durante el semestre, no le corresponde la cuota completa del aguinaldo previsional, sino una parte proporcional al tiempo durante el cual tuvo derecho a cobrarla.

Por orden de la Ley 24.241, los jubilados cobrarán un aguinaldo superior a $ 200.000 en diciembre. Fuente: Gobierno nacional

Por ejemplo, quienes cobraron la jubilación durante todo el semestre recibirán la cuota completa, equivalente al 50% del haber correspondiente. En cambio, si una persona se jubiló y comenzó a cobrar en octubre, la prestación anual complementaria se calculará de manera proporcional a los meses en los que tuvo derecho a percibir el haber.

Cuánto cobran los jubilados de aguinaldo en diciembre

Para calcular la prestación anual complementaria de los jubilados, se debe tomar el 50% del haber previsional correspondiente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 31 de la Ley 24.241.

Por orden de la Ley 24.241, los jubilados cobrarán un aguinaldo superior a $ 200.000 en diciembre. Fuente: ChatGPT

En este caso, corresponde tomar como referencia el haber de diciembre, el cual tendrá un incremento de 2,17% por la ley de movilidad. El porcentaje deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC en octubre.

De esta manera, el haber se ubicaría en torno a los $ 453.797, por lo que el aguinaldo para los jubilados de la mínima tendría un valor de $ 226.898,5. Para el cálculo del SAC no se debe tomar en cuenta el pago del bono de refuerzo de $ 70.000 que viene pagando el Gobierno hace varios meses.

Así, el haber de diciembre quedaría conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 453.797.

Aguinaldo: $ 226.898,5.

Posible bono de refuerzo: $ 70.000.

Total: $ 750.695,5.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

Si bien ANSES aún no confirmó el calendario de pagos de diciembre, el aguinaldo suele pagarse en la misma fecha que el haber.

El organismo previsional organiza los depósitos según la terminación del DNI de los beneficiarios para que no se acumulen las liquidaciones.