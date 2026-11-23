Para el equipo económico, mantenerse por debajo de ese umbral resultaría un factor determinante para consolidar la narrativa de desinflación sostenida.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo este lunes que las reformas normativas de la administración de Javier Milei lograron abaratar, en promedio, un 15% los productos de consumo masivo que fueron alcanzados por esos cambios. Para el funcionario, el dato confirma que “la desregulación es anticasta y proconsumidor”.

Como sustento, Sturzenegger apeló a un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El propio Presidente lo compartió en sus redes con un mensaje en mayúsculas: “Desregulación y la mejora en el bolsillo de la gente” .

¿Qué mide realmente el estudio?

El informe, firmado por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, no sostiene que los precios hayan caído de forma generalizada en los supermercados. Lo que analiza es la diferencia entre los productos que sufrieron cambios regulatorios y los que no.

Para identificar qué medidas impactaron en el consumo masivo, los autores recurrieron a herramientas de inteligencia artificial y revisaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el comienzo de la actual gestión.

DESREGULACIÓN Y PRECIOS. ¿Qué impacto tiene la desregulación en los precios de supermercado? Un trabajo de la UNLP muestra que, en promedio, baja 15% los precios pagados por el consumidor. Lo que ya sabíamos: la desregulación es anti casta y pro consumidor. Para el interesado lo explico aquí abajo. Pasen y vean! El trabajo es de Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig. Arrancan con las 18.000 publicaciones en el Boletín Oficial desde que llegó @JMilei. Una inteligencia artificial identificó de ese conjunto todas las normas de desregulación con impacto en productos que se venden en supermercados. Luego miran el impacto de precios, comparando, en cada momento, el cambio del producto que tuvo la desregulación con el que no la tuvo (técnicamente un diferencias en diferencias o DiD). Esto hay varias metodologías para hacerlo, distintas muestras, etc. Pero los resultados son muy homogéneos: en general la baja de precios crece en el tiempo y para el tercer trimestre alcanza un 15% de caída. Además la baja es súper significativa estadísticamente. Los gráficos que adjunto muestra la evolución de los precios de los productos desregulados en comparación con los que no se desregulan. Conclusión: la desregulación es anti casta y pro ciudadano común. Nunca lo olvidemos. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 23, 2026

Con ese filtro, contrastaron la evolución de precios de los artículos alcanzados por las normas con la de un grupo de control, integrado por bienes sin modificaciones normativas.

El resultado: la distancia entre ambos grupos se profundiza a medida que pasa el tiempo desde que cada norma entra en vigor, y llega a una baja relativa de alrededor del 15% hacia el tercer trimestre de aplicación.

Para el equipo económico, mantenerse por debajo de ese umbral resultaría un factor determinante para consolidar la narrativa de desinflación sostenida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un dato que convive con un consumo flojo

La difusión del estudio coincide con un mercado donde el consumo masivo todavía no encuentra un piso firme de recuperación, con los presupuestos de los hogares bajo presión.

De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo en general avanzó 0,9% interanual en octubre, aunque en los primeros diez meses de 2026 acumula una merma del 2,3%. Por canal, los supermercados de cadena cedieron 0,3% interanual en octubre y suman una caída de 3,5% en lo que va del año. Los autoservicios independientes retrocedieron 0,4% y el canal mayorista, 6,4%.

A su vez, los datos del INDEC de agosto habían mostrado una baja real del 3,7% interanual en las ventas de supermercados. Allí se observó un cambio en la forma de comprar: las operaciones aumentaron 7,2%, pero el gasto promedio por ticket se redujo 10,2% en términos reales.