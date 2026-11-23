El SMN pronostica chaparrones durante la mañana de este lunes en ambas capitales del norte argentino.

El inicio de la semana presenta condiciones inestables en el noroeste argentino. De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Salta como San Salvador de Jujuy registran lluvias aisladas durante la mañana de este lunes 23 de noviembre de 2026, con una mejora temporaria hacia la tarde y la noche antes de que las condiciones vuelvan a desmejorar de manera sostenida a partir del martes 24 .

Según los reportes meteorológicos oficiales, el avance del mal tiempo traerá tormentas aisladas acompañadas por actividad eléctrica durante la jornada del martes y el miércoles 25, momento en el que también se producirá un marcado descenso de la temperatura en toda la región.

Cómo estará el tiempo en Salta este lunes 23 y cómo sigue el pronóstico

En la ciudad de Salta , este lunes 23 de noviembre comenzó con lluvias aisladas durante la mañana, con una temperatura de 21°C, vientos leves de entre 0 y 2 km/h y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 30°C con probabilidad de lluvia casi nula (0% a 10%), mientras que por la noche estará mayormente nublado con 26°C y vientos de 13 a 22 km/h.

El desmejoramiento se consolidará el martes 24 de noviembre: tras una madrugada mayormente nublada con 20°C (0% a 10% de chance de lluvia), se esperan tormentas aisladas durante la mañana (19°C), la tarde (28°C) y la noche (24°C), manteniendo una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y vientos constantes de 13 a 22 km/h.

El avance del mal tiempo traerá tormentas aisladas acompañadas por actividad eléctrica durante la jornada del martes y el miércoles 25. Fuente: SMN

Para el miércoles 25, persistirán las tormentas aisladas durante todo el día (10% a 40% de probabilidad), acompañadas por un fuerte descenso térmico que ubicará la mínima en 14°C y la máxima en 20°C .

Qué pasará en San Salvador de Jujuy hasta el miércoles 25

En Jujuy , el pronóstico oficial del SMN para este lunes 23 de noviembre marca una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C, con lluvias aisladas durante la mañana (21°C y entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitación). Por la tarde el tiempo mejorará temporariamente con cielo parcialmente nublado y 28°C, cerrando la noche mayormente nublado con 24°C, vientos de 13 a 22 km/h y baja probabilidad de lluvias (0% a 10%).

De cara al martes 24 de noviembre, la inestabilidad ganará intensidad en la provincia: luego de una madrugada mayormente nublada con 20°C, se prevén tormentas aisladas en la mañana (19°C, con 10% a 40% de probabilidad) que pasarán a tormentas fuertes durante la tarde (28°C) y la noche (24°C), elevando la chance de precipitación a un rango de entre el 40% y el 70%.

Finalmente, el miércoles 25 continuará con tormentas aisladas tanto en la primera como en la segunda mitad del día (10% a 40% de probabilidad), con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C.