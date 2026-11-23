Los titulares de la prestación más alta recibirán una actualización mensual.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben el haber máximo recibirán en diciembre de 2026 un ingreso bruto superior a los $4,5 millones al combinar la actualización mensual por movilidad previsional con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

De acuerdo con el mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, las prestaciones se ajustan todos los meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC con dos meses de rezago.

En este caso, el aumento correspondiente a diciembre responde al IPC de octubre de 2026, que el organismo estadístico oficializó en un 2,2% (2,17% en el cálculo técnico con dos decimales). A partir del haber de noviembre, fijado en $2.988.765,82 mediante la Resolución 304/2026 de ANSES, la suba impactará tanto en el haber mensual como en la base de cálculo del medio aguinaldo, a la espera de la resolución formal del organismo previsional que termine de oficializar los centavos finales.

Cuánto cobrarán los jubilados del haber máximo en diciembre 2026

Al aplicar la actualización vinculada con la inflación de octubre sobre el tope previsional de noviembre de $2.988.765,82, y tomando como referencia tanto las proyecciones del 1,8% al 2% como el 2,2% informado por el INDEC , los montos brutos estimados para el último mes del año se ubican en los siguientes valores.

Con el incremento del 2,2% correspondiente al IPC de octubre, la jubilación máxima de diciembre ascenderá a $3.054.518,67 brutos, o a $3.053.622,05 si se computa el índice técnico a dos decimales.

Dado que el medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre, que en un esquema de subas mensuales coincide con el haber de diciembre, la segunda cuota del SAC representará aproximadamente $1.527.259,33. Esto eleva el total bruto a cobrar a $4.581.778, o a un rango de entre $4.563.846 y $4.572.812 si se considerara una pauta de entre 1,8% y 2%.

Los jubilados de ANSES que perciben el haber máximo recibirán en diciembre de 2026 un ingreso bruto superior a los $4,5 millones. Fuente: ChatGPT

Cabe aclarar que estas cifras corresponden a montos brutos antes de los descuentos legales correspondientes, como los aportes a la obra social. Además, quienes cobran la jubilación máxima no perciben el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo económico está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Cómo funciona la fórmula de movilidad y el cálculo del aguinaldo

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, el sistema previsional dejó atrás los ajustes trimestrales para pasar a un esquema de actualización mensual ligado directamente a la inflación.

La norma establece que cada mensual se recalcula aplicando la variación del Nivel General del IPC correspondiente al mes previo al mes anterior al del pago, motivo por el cual diciembre refleja el registro inflacionario de octubre.

En paralelo, la liquidación de diciembre incorpora de manera automática la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Para determinarlo, ANSES toma la mitad del mejor haber bruto devengado entre julio y diciembre, depositándolo en la misma fecha y cuenta bancaria habitual junto con la prestación mensual ordinaria.

Calendario de pagos de ANSES para diciembre 2026 según el DNI

De acuerdo con el cronograma previsional establecido por ANSES mediante la Resolución 349/2025, los titulares que superan el primer intervalo de ingresos, segmento en el que se encuentran quienes perciben el haber máximo, cobrarán tanto su jubilación actualizada como el medio aguinaldo durante la tercera semana de diciembre , según la terminación de su Documento Nacional de Identidad: